أضرار الإفراط في تناول النشويات.. ما علاقة متحور فيروس كورونا الجديد JN.1؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تمثِّل النشويات من رغيف الخبز والمكرونة والأرز، وجبة أساسية في المطبخ المصري، فضلًا عن دخولها في الكثير من مكونات الطعام، ولكن ما لا تعرفه الكثير من السيدات، أن تناولهم بإفراط قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصةً في ظل هذه الفترة وانتشار متحور فيروس كورونا الجديد JN.1.

أضرار كثرة تناول الخبز على الصحة

أوضح الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى الحميات بإمبابة، خلال حواره بإحدى القنوات التليفزيونية، أنه يجب ضرورة التقليل من تناول المكرونة والخبز والأرز، والوجبات السريعة: «ثلاثة أرباع الأمراض بتيجي من العيش والدقيق الأبيض والسكر، لأن أكلهم بيجعل مستوى الإنيميا متزايد، والجسم يكتسب نزلات البرد، التي تؤدي إهمالها إلى التهاب الغشاء الخارجي للمخ».

زيادة الإفراط في تناول النشويات

النشويات من العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، ولكن زيادة تناولها قد تسبب زيادة في اكتساب الأمراض، وهو ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه، لـ«هُن»، مؤكدًا أنه لن يصيب 90% من الناس بكورونا عند تناول الحصة الغذائية المناسبة من الوجبات الغذائية، على رأسها النشويات: «4 ملاعق من المكرونة، وكذلك الأرز، والعيش لو مش هيأثر مع سعرات الحرارية للجسم يكفي رغيف»، مشددًا على أنه لا يجب تناول هذه العناصر معًا، وشرب السوائل من 2 لـ 3 لترات مياه يوميًا.

طرق بسيطة لتقليل النشويات

النشويات هي أحد أنواع الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم، وعلى الرغم من فوائدها الكبيرة، إلا أن النشويات في النظام الغذائي يجب تقليلها، من خلال اختيار نوع النشويات التي تحتوي على الألياف والمعادن مثل البطاطا، واختيار الفواكه والخضراوات، مع الاعتماد على الحبوب الكاملة، والبعد عن الأكلات السريعة والمقليات التي تحتوي على النشويات غير مفيدة وتؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم.