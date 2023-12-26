"العين الوردية" عند الأطفال.. ما الأعراض والأسباب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - العين الوردية، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الملتحمة، هي عدوى شائعة تُصيب الأطفال في الغشاء الذي يغطي الجزء الأبيض من العين والجفون، يمكن أن تسبب أعراض مثل: الاحمرار وألم وإفرازات العين.

يقول الدكتور بارامديب بيلخو، طبيب أمراض العيون البريطاني:" تنتقل عدوى العيون الوردية بسهولة إلى أفراد الأسرة الآخرين، وتحدث بسبب بكتيريا وفيروسات شديدة العدوى".

وتابع: "أكثر أنواع الفيروسات شيوعًا التي تسبب العين الوردية هي الفيروسات الغدية، والتي يمكن أن تسبب أيضًا نزلات البرد والإنفلونزا"، وفقًا لما جاء في موقع "Live Science".

وأوضح: "كما يمكن أن تسبب العديد من أنواع البكتيريا العين الوردية، بما في ذلك المكورات العنقودية والبكتيريا العقدية، بالإضافة إلى، في بعض الحالات، يمكن أن تسبب الحساسية أو المهيجات مثل تساقط الرموش العين الوردية".

وأضاف: "فيروسات العين الوردية معدية للغاية ويمكن أن تظل معدية لمدة تصل إلى أسبوعين، لا توجد علاجات لفيروسات العين الوردية، ولكن يمكن علاج العدوى البكتيرية بالمضادات الحيوية".

واستكمل: "يشعر الأشخاص الذين يعانون العين الوردية برغبة شديدة في فرك العيون المصابة، ومن تلك الأسطح المصابة، يمكن للجراثيم أن تنتقل من أيدي شخص ما إلى الأسطح والأغراض الشخصية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)".

وقال بيلخو: "تنتشر العين الوردية عن طريق الاتصال المباشر بالعين أو السائل المخاطي من العين المصابة".

ونظرا لأن الأطفال الصغار يقضون الكثير من الوقت على اتصال وثيق مع بعضهم البعض ولا يميلون إلى اتباع أسس النظافة الجيدة، فإنهم معرضون بشكل خاص للإصابة بالعين الوردية، وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون.

وأوضح بيلخو: "النظافة الدقيقة هي المفتاح لمنع انتشار العين الوردية، لمنع انتشار المرض إلى العين وإلى الآخرين".

اقرأ أيضًا:

لماذا تختفى عروق بعض الأشخاص عند سحب الدم؟- اعرف السر

يقي من السرطان وأمراض القلب.. مشروب يخفض ضغط الدم ويقوي المناعة

قبل أشهر من الإصابة بسرطان البنكرياس.. الجسم ينذرك بـ 6 أعراض

4 علامات تصدر من المعدة تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

قراءات ضغط الدم - لماذا تكون أعلى في المنزل مقارنة بعيادة الطبيب؟.. اعرف السر