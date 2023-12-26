الامارات | صادرات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية «تحلّق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز للمرة الأولى حجم صادرات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية، 500 مليون دولار خلال العام الماضي، بحسب ما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس.

وطبقاً لنتائج مسح أجرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة الاتصالات الكورية على شركات البرامج التلفزيونية التي يزيد حجم مبيعاتها على 100 مليون وون، بلغت قيمة صادرات البرامج التلفزيونية الكورية 561 مليوناً و290 ألف دولار العام الماضي، بزيادة 29.6% مقارنة مع العام الذي قبله، بفضل زيادة صادراتها إلى المنصات الخاصة بخدمات الفيديو على الإنترنت.

وأشارت نتائج المسح إلى أن قيمة صادرات محطات البث الأرضي من البرامج التلفزيونية بلغت 271 مليوناً و240 ألف دولار العام الماضي، بزيادة 27.1% بالمقارنة مع العام الذي قبله، فيما بلغت قيمة صادرات برامج محطات الكبل التلفزيونية 290 مليوناً و50 ألف دولار العام الماضي، بزيادة 31.9%.

ومن بين الدول الرئيسة التي استوردت برامج تلفزيونية كورية: اليابان والولايات المتحدة والصين وتايوان.

أمّا قيمة واردات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية في العام الماضي، فبلغت سبعة ملايين و293 ألف دولار، بزيادة 20.1%.