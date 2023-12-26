الامارات | مزاينة الإبل.. مُلّاك الأصايل يتوافدون على «السوان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، مسابقات مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة (السوان 2023 - 2024)، والتي خصص لها 280 جائزة موزعة على 28 شوطاً بمجموع جوائز يبلغ أربعة ملايين و300 ألف درهم، وتستمر إلى 30 الجاري في السوان برأس الخيمة.

وشهدت المنطقة المحيطة بميدان سباقات الهجن في السوان، توافداً كبيراً من مُلّاك الإبل الأصيلة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في منافسات أشواط اليوم الأول.

وتهدف مزاينات الإبل إلى صون التراث وما يرتبط به من عادات، والمحافظة على سلالات الإبل الأصيلة.