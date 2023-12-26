الامارات | ديانا حداد و«دي جي» بليس في القرية العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الفنانة ديانا حداد ومنسق الأغاني الإماراتي (دي جي) بليس لإحياء الحفل الثاني للموسم الـ28 على المسرح الرئيسي، وذلك في الرابع من يناير المقبل، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً.

وستقدِّم ديانا حداد، وهي واحدة من أشهر المغنيات على الساحة العربية، باقة من أجمل وأجدد أغانيها، منها «ما نستمر» و«يمك مزاجي» و«يا طيار» التي أطلقتها هذا العام.

بينما سيقدِّم «دي جي» بليس أولى حفلاته في الوجهة العائلية الرائدة ليطرب الحاضرين بباقة من الريمكسات التي يشتهر بها في حفلاته.

ويأتي حفل ديانا حداد و«دي جي» بليس ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم الـ28 للقرية العالمية والتي سيتم الإعلان عن المزيد منها قريباً.

• الموسم الـ28 للوجهة الشهيرة يزخر بالحفلات والنجوم.