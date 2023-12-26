الامارات | رحلة إلى أكبر محمية كوالا في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد الكوالا بين أكثر الحيوانات الأيقونية في أستراليا، لكنها تُعرف بصعوبة رصدها لأسباب ليس أقلها أن حرائق الغابات المدمرة التي وقعت على مدار العقود الماضية، أدت إلى تراجع حاد في أعدادها.

ويمكن للمتجهين إلى ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا محاولة لمح الجرابيات الفرائية - وهو مصطلح يُطلق على الثدييات التي تضع صغارها المبتسرين في جراب - خلال جولة مسائية جديدة في محمية لون باين كوالا بالقرب من بريسبن. وباستخدام نظارات الرؤية الليلية، سيستكشف المرء مزرعة لنبات الأوكالبتوس، حيث تتجول الكوالا بحرية، بحسب حملة كوينزلاند للتسويق السياحي. ونظراً لأن الكوالا من الحيوانات الليلية على الأغلب، فهذا قد يزيد بشكل جيد من فرصة رصدها. وتعد محمية لون باين كوالا الواقعة على مشارف بريسبن أقدم وأكبر محمية كوالا في العالم.

وإضافة إلى الكوالا، فالمحمية تضم شياطين تسمانيا وكنغر الأشجار النادر، وكذلك الكثير من أنواع الطيور والبرمائيات والزواحف.