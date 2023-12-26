الامارات | أفلام على الشاطئ.. بلمسات الناشئة من التمثيل إلى الإخراج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أجواء استثنائية جذبت أنظار الزوار، دشنت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، موسم ربع قرن للآداب والفنون، أول من أمس على شاطئ خورفكان.

وشهد الافتتاح عرض سبعة أفلام سينمائية، تعد نتاجاً لبرامج الفنون السينمائية التي قدمتها «ناشئة الشارقة» لمنتسبيها على مدار العام، والتي أسهمت في تمكينهم من كتابة سيناريوهات الأفلام، وتمثيل مشاهدها، وتصويرها وإجراء المونتاج والإخراج اللازم لها بأنفسهم، ووفقاً لمنظورهم الشخصي.

وأضفت العروض السينمائية طابعاً خاصاً على الحدث، بما حملت في مضامينها من رسائل توعية للناشئة والشباب وأفراد المجتمع كافة، ونقل المنتسبون عبر مشاهدها قصصاً من واقع الحياة اليومية، شكلت مزيجاً بين التميز الفني والتعبير الإبداعي عن موضوعات ملهمة، إذ عرض فيلم بعنوان «العرض الأول»، مجسداً أهمية العمل الجماعي والالتزام الأخلاقي، وجاء الفيلم الثاني بعنوان «من زاوية أخرى»، ودارت فكرته في فلك خطورة الحكم المسبق على الأشخاص والمواقف من ظاهرها دون النظر في الأسباب والمبررات.

بينما تحدث الفيلم الثالث بعنوان «خير جليس»، حول أهمية القراءة وقيمة الكتاب بشكل عام في محاولة جادة من فريق العمل للتشجيع على ثقافة الاطلاع، أما العمل الرابع فكان بعنوان «تيار الحياة»، ودار عن الصراع بين الخير والشر، والأفكار الإيجابية والأفكار السلبية والمحرك والدافع لكل منها.

فيما ناقش الفيلم الخامس الذي جاء بعنوان «أبيض وأسود»، فكرة اختيار الأصدقاء، ومدى التأثير والتأثر بهم وفيهم، وطرح الفيلم السادس، وهو بعنوان «ما لم يكن بالحسبان» قوة الإرادة والتصميم والإصرار على تحقيق الأهداف والطموحات، وكيفية التغلب على التحديات.

وجاء الفيلم السابع بعنوان «خطوات»، وطرح فكرة الأمانة كقيمة أخلاقية واجتماعية لا غنى عنها، خصوصاً وسط فئة الناشئة والشباب، وأثرها في بناء الشعوب ونهضة الأمم.

وتعكس فعاليات موسم ربع قرن للآداب والفنون، تنوعاً كبيراً في المشاركة والتعبير الفني، بما يسلط الضوء على الثروة الثقافية والإبداعية للأطفال والناشئة والفتيات والشباب في الشارقة، ودور مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في دعم المواهب الشابة، وتشجيعها على تطوير قدراتها الفنية والإبداعية.

• 7 أفلام تعد نتاجاً لبرامج الفنون السينمائية التي قدمتها «الناشئة» لمنتسبيها على مدار العام.