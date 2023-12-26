الامارات | حديقة العين تستقبل الزائر «رقم 10 مليون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت حديقة الحيوانات بالعين، أمس، الزائرة «رقم 10 مليون» وعائلتها باستقبال حافل، شاركت فيه رئيسة وحدة خدمة كبار الزوار في الحديقة، نورة الخميري.

وقدمت الحديقة للزائرة الفائزة جائزة تمثلت في منح العضوية السنوية لها ولعائلتها وجولة فارهة عبر خدمة المها الملكية وسفاري العين ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.

وتقدّم مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات والأحياء المائية بالعين، غانم مبارك الهاجري، بالشكر للزائرة التي جاءت زيارتها هي وعائلتها تتويجاً لإنجازات الحديقة السياحية والبيئية، وجهودها في نشر ثقافة صون الطبيعة واستقطاب الملايين من الجماهير على اختلاف فئاتهم المجتمعية والمؤسسية، مقدماً شكره أيضاً لجميع الزوار والشركاء الذين ساندوا الحديقة بزياراتهم وشراكاتهم على مدار سنوات، فكانوا داعماً قوياً لنجاحها وإبرازها على خريطة السياحة العالمية.

من جانبها، عبّرت الزائرة سارة علي النعيمي وعائلتها عن فرحتهم وفخرهم بلقب «الزائر 10 مليون»، مؤكدين أن حديقة الحيوانات بالعين تشكل ارتباطاً قوياً مع الزوار منذ طفولتهم وليست مجرد مكان للترفيه، مشيدين بدورها في دعم وحماية الحياة البرية.

وكانت الحديقة قد أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تنتظر الزائر «رقم 10 مليون»، للاحتفال بزيارته المميزة وإهدائه عضوية سنوية تخوله الدخول مجاناً إلى الحديقة ومرافقها، والاستمتاع بالتجارب والخدمات والمغامرات المتجددة.