الامارات | إبداعات 60 فناناً في «مكتبة» منتزه خليفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الموسم الثالث من المعرض الفني «KPL ART HUB» في مكتبة منتزه خليفة، والذي يستمر حتى 14 يناير المقبل.

ويشارك في هذا الموسم من المعرض 60 فناناً من المواهب الفنية الشابة العربية والإماراتية، إذ تعرض أعمال 15 فناناً مختلفاً كل أسبوع لإتاحة المجال لعدد أكبر من الفنانين للتواصل مع الجمهور وعرض إبداعاتهم. وتشمل الأعمال الفنية المعروضة مجموعة متنوعة من الإبداعات من ضمنها الرسم والنحت، والتصميم، والحرف اليدوية، والتصوير وغيرها، بما يوفر لزوار المعرض تنوعاً في الأعمال الفنية.

من جانبها، قالت مدير إدارة المكتبات في قطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، شيخة المهيري: «نؤمن في (مكتبة) بأهمية دعم إبداعات الشباب وتمكينهم عبر خلق قنوات ومنصات تتيح لهم طرح محتواهم الفني والثقافي والتواصل بشكل مباشر مع الجمهور، بما يسهم في دعم مكانة أبوظبي مركزاً للفنون والثقافة. وشكل المعرض الفني منذ انطلاقته في عام 2021 واحة غنية للزوار ومنصة للفنانين لتقديم موهبتهم للجمهور، إذ تمكن من تحقيق زيادة في كل من عدد المشاركات والضيوف على مدار الموسمين الماضيين، ما يؤكد على أهميته ونجاحه في تقديم تجربة فنية ثقافية غنية».

ويتخلل المعرض تنظيم مجموعة من ورش العمل الأسبوعية والفعاليات الثقافية المتنوعة الرامية إلى إثراء المحتوى الفني، والمخيلة الثقافية للزوار عبر تعميق علاقتهم بالفنون.

يشار إلى أن المعرض استقطب في موسمه الأول 24 فناناً، و28 فناناً في موسه الثاني؛ بما يعكس تزايد اهتمام الشباب بالفنون والمحتوى الإبداعي.

• 14 يناير المقبل يختتم الموسم الثالث من المعرض الفني.

شيخة المهيري:

• المعرض الفني منذ انطلاقته شكل واحة غنية للزوار ومنصة للفنانين.