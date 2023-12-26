هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الحمص.. 7 فوائد غير متوقعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشروب الشتاء الشهير؛ لابد أنك تتناوله سواء بشكل يومي أو على فترات، وهو مشروب الحمص الحرش، تهتم ربات البيوت والفتيات بمعرفة طريقة التحضير خاصًة في الشتاء، ويعتبر من المشروبات المٌميزة والقريبة إلى القلب في الطقس البارد لما يسببه من دفء، لكن هل تعرف أنه له 10 فوائد صحية غير الدفء؟

ماذا يحدث عند تناول الحمص يوميًا؟

وبحسب موقع «هيلث لاين» فإن تناول الحمص يوميًا يمد الجسم بـ7 فوائد مدهشة، أولها أنه غني بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على عدد معتدل من السعرات الحرارية، حيث توفر 269 سعرة حرارية لكل كوب، ما يقرب من 67٪ من هذه السعرات الحرارية تأتي من الكربوهيدرات، في حين يأتي الباقي من البروتين والدهون.

كما يوفر الحمص أيضًا مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى كمية لا بأس بها من الألياف والبروتين.

2- الشعور بالشبع

ومن فوائد تناول الحمص يوميًا أنه يجعلك تشعر بالشبع، وذلك بسبب محتواه من البروتين والألياف التي تسيطر على الشهية، إذ يعمل البروتين والألياف معًا لإبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى ذلك، يزيد البروتين من مستويات الهرمونات التي تقلل الشهية في جسمك، وقارنت إحدى الدراسات الشهية والسعرات الحرارية بين 12 امرأة تناولن وجبتين منفصلتين، وقبل إحدى الوجبتين، تناولوا 1.25 كوب من الحمص، ثم شريحتين من الخبز الأبيض قبل الوجبة الأخرى، ثم شعروا بإنخفاض كبير في الشهية والسعرات الحرارية بعد تناول وجبة الحمص، مقارنة مع وجبة الخبز الأبيض.

3-غني بالبروتين النباتي

ويعد الحمص مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي، مما يجعله طعامًا ممتازًا للأشخاص الذين لا يتناولون اللحوم أو المٌنتجات الحيوانية، إذ توفر حصة كوب واحد حوالي 14.5 جرامًا من البروتين، وهو ما يٌشبه مٌحتوى البروتين في الأطعمة المماثلة مثل الفاصوليا السوداء والعدس، كما يساعد البروتين الموجود في الحمص على تعزيز الامتلاء والحفاظ على شهيتك تحت السيطرة.

4-يساعدك على التحكم في الوزن

ويساعدك الحمص على إدارة وزنك بسب البروتين والألياف الموجودة فيه، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية في الوجبات.

5-يدعم تنظيم نسبة السكر في الدم

يساعد الحمص في إدارة مستويات السكر في الدم بعدة طرق، منها أنه من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض الذي يٌعزز التحكم في نسبة السكر في الدم، كما تساعد الألياف والبروتين الموجود في الحمص على تنظيم مستويات السكر في الدم لأن الألياف تبطئ امتصاص الكربوهيدرات لتعزيز الارتفاع المستمر في مستويات السكر في الدم بدلاً من الارتفاع، وقد يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين أيضًا في الحفاظ على مستويات صحية للسكر في الدم.

6-يفيد عملية الهضم

ومن فوائد تناول الحمص يوميًا أنه مليء بالألياف، التي تقدم العديد من الفوائد لصحة الجهاز الهضمي قابلة للذوبان، مما يعني أنها تمتزج مع الماء لتكوين مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي، وتٌساعد الألياف القابلة للذوبان في زيادة عدد البكتيريا الصحية في أمعائك ومنع فرط نمو البكتيريا غير الصحية.

7-الحماية من بعض الأمراض المزمنة

ويساعد الحمص في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، منها مرض قلب لأنه مصدرًا رائعًا للعديد من المعادن، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، التي قد تدعم صحة القلب عن طريق المساعدة في منع ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الألياف القابلة للذوبان في الحمص تقلل من الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار «LDL»، والتي قد تزيد المستويات المرتفعة منها من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومن خلال تصريح لـ«هن» قالت طبيبة التغذية شيماء محمد، إن الحمص بمثابة كنز يمكن استغلاله وتناوله لجني فوائد عديدة للجسم وللوقاية من الأمراض، إذ يعمل على خفض مستوى الكولسترول والجلوكوز مما يجعله مفيدا لمرضى السكر.