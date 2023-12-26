ماذا يحدث لجسمك عند تناول العيش يوميا على وجبة الإفطار؟.. ضرر كبير

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الخبز من الأكلات المهمة على موائد المصريين ولا يمكن الاستغناء عنه فهو عنصر حيوي يساهم في الشبع، وعلى الرغم من فوائده إلًا أن له بعض الأضرار، تصل للإصابة بمرض السكري.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخبز على الإفطار؟

بحسب موقع «هيلث لاين» يجب الامتناع عن تناول الخبز الأبيض تحديدًا على الإفطار، لأنه من الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، وعندما يتم تكرير دقيق الخبز، تتم إزالة جنين الحبوب ونخالتها، بالإضافة إلى مٌعظم الألياف والفيتامينات والمعادن الموجودة بداخلها أثناء عملية الطحن، وينتج عن ذلك منتج غني بالكربوهيدرات لكنه يفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة الأخرى، مثل الألياف والبروتين.

كما تٌشير الأبحاث إلى أن تناول كميات أكبر من الخبز الأبيض يرتبط بزيادة الوزن الذي يتحول بعد ذلك للإصابة بمرض السكري، وهو ما قد يرجع جزئيًا إلى انخفاض قيمته الغذائية وبالتالي، فإن تقليل تناولك للخبز الأبيض ومنتجات الحبوب المكررة المماثلة قد يُساعدك على أن تكون أكثر نجاحًا إذا كان فقدان الوزن هو هدفك.

وخلال حديثها لـ«هن»، قالت أخصائية التغذية العلاجية، عاليا صلاح، إن تناول العيش الأبيض على الإفطار، أو تناوله يوميًا يضر بصحة الجسم لأنه لا يحتوي على جنين القمح المٌفيد، وبدلًا منه يجب تناول العيش الأسمر، لأنه غني بالألياف مقارنة بالخبز الأبيض، كما يحتوي على فيتامين B6 و E، حمض الفوليك، المغنيزيوم، النحاس، الزنك، والمنغنيز.

أضرار أخرى للعيش

ومن أضرار الخبز أنه أحد أسباب الإصابة بالسمنة وأمراض القلب، ولا يعتبر الخبز الأبيض وحدة مصدر الضرر، لكن كذلك خبز الحبوب الكاملة الذي يمكن أن يحتوي مواد حافظة وملح وسكريات مضافة قد يشكل خطرا على صحته.