تصاميم أظافر ترندي أشكال وألوان تناسب السنة الجديدة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

لا تكتمل الإطلالة من دون أظافر أنيقة مزينة بألوان مانيكير ملائمة لملابسك، أو تصاميم طلاء أظافر مميزة تساهم في إبراز جمال وتألق أظافرك، وفي حفلة نهاية العام تحديدًا، أكملي مظهرك بأجمل موديلات المانيكير ورسومات الأظافر العصرية التي تواكبين بها أجدد صيحات الأظافر، وسنعرض بعضها في ما يلي.

يجب أن تكون الأظافر قوية وغير متكسرة لتوفير المظهر المتألق، حيث لا بد قبل التفكير بتصاميم المانيكير وألوانه، التأكد من توفير العناية اللازمة للأظافر، وهذا يساعدك في التمتع بأي ألوان أو تصاميم ترغبين بتطبيقها، وسنعرض عليكي بعض الإرشادات التي تدعم قوة أظافرك قبل حفلة رأس السنة.

العناية بالأظافر

يمكن الحصول على أظافر متألقة ومرتبة باتباع خطوات بسيطة من المنزل.

فقط قومي بتنظيف الأظافر جيدًا من أي بقايا من المانيكير، وبعد ذلك قلّميها وابرديها حتى تصل للشكل المرغوب.

وضعي يديك بالماء الساخن والشامبو لفترة من الوقت، وبعدها تخلصي من الجلد الميت والزائد في محيط الأظافر بواسطة الأداة المخصصة لذلك.

وأخيرًا رطبي بشكل جيد كلًا من الأظافر واليدين، واستعملي مقوي الأظافر ليدعم صحتها بعد التنظيف.

تألقي بأروع تصاميم للمانيكير بأبسط الطرق

إطلالة باللونين الأسود والفضي

يعد الأسود والفضي من الوان المانيكير المثالية للمناسبات والسهرات، مما يناسب حفلة نهاية العام، بالإضافة لكونهم موضة هذا الشتاء بامتياز، ويعتبروا من الألوان الأساسية بألوان المانيكير، ولشكل احتفالي، ضعي طبقتين من المانيكير الأسود بتركيبة لامعة على ثلاثة من أظافر فقط، بينما وزعي على البقية المانيكير الفضي اللامع.

أظافر لامعة مزينة بالنجوم

ولإضافة شكل حماسي واحتفالي، استعملي طبعة النجوم، المصنفة كأحدث الصيحات وأكثرها انتشارًا، حيث يمكن استخدامها بالطريقة الفرنسية مع المانيكير الجليتر، لتضعين في بادئ الأمر المانيكير الوردي الخافت، وبعد ذلك نطلي المقدمة بمانيكير جليتر باللون الذهبي أو الفضي تبعًا للطريقة الفرنسية، وبعد الجفاف نلصق نجوم سوداء بأحجام مختلفة على الأظافر، وانتبهي لوضع التوب كوت لتثبيت المنايكير والنجوم معًا.

أظافر نيود بإضافة أحجار الراين

يتناسق المانيكير النيود مع كل ألوان البشرة، وينسجم مع جميع الملابس، فإذا كنتي ترغبين في إطلالة ناعمة، فلا شك باختيارك الأظافر النيود المزينة بأحجار الراين، فقط ضعي طبقتين من درجة المانيكير النيود المناسبة لكي، وبعد الجفاف ثبتي عليها أحجار الراين الصغيرة، باستخدام ملقط الحواجب، وانتبهي للتثبيت بالتوب كوت.

أظافر وردية لامعة ثلاثية الأبعاد

للحصول على أظافر متلألئة وخاطفة للأنظار، بطلة جريئة، فعليك استعمال المانيكير الزهري اللامع ثلاثي الأبعاد، بتصميم يسهل عليك تطبيقه، حيث يكفي أن تختاري مانيكير جليتر باللون الزهري ذو نوعية جيدة، وطبقي منه ثلاث طبقات من المانيكير، وللمسة أكثر مثالية، ضعي طبقة من المانيكير الشفاف.

طريقة العناية بالأظافر

الحرص على ارتداء قفازات وقت غسل الصحون، حيث تؤدي الكثرة في استعمال الماء، إلى ضعف وهشاشة الأظافر، لذلك يفضل ارتداء القفازات عند تنظيف الأواني، ويفضل تجنب انغماس اليدين بالماء لفترات طويلة.

عدم الإفراط في وضع طلاء الأظافر: تحتاج الأظافر أن تتنفس من وقت لأخر، ووضع المانيكير باستمرار يؤدي لـ تكسير الأظافر وهشاشتها، لذلك قومي بإزالة طلاء الأظافر قبل يومين من نهاية السنة، وتأكدي من خلو مزيل المانيكير من الأسيتون، واتركي أظافرك تتنفس حتى يوم الحفلة، للمساهمة في استعادة صحتها.

رطبي أظافرك واليدين جيدًا: عدم الترطيب الجيد يقل من قوة الأظافر ويزيد من هشاشتها، وخاصًة بعد محو المانيكير، وذلك بواسطة كريم مرطب لليدين جيد ومناسب لنوع بشرتك.

وحفاظًا على صحة يديكي من الجفاف، اجعلي المرطب شيئ أساسي بعد التعرض للماء

الحفاظ على شرب نسبة وفيرة من المياه: الماء مفيد جداً للصحة عموماً وللأظافر بشكل خاص، وشرب كمية وفيرة من الماء يساهم في تعزيز قوة ورطوبة الأظافر.