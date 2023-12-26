عوامل تنذر بخطر الإصابة بسرطان البروستاتا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - سرطان البروستاتا هو نوع من السرطان يصيب غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة تقع أسفل المثانة عند الرجال، تنتج سائلًا يشكل جزءًا من السائل المنوي.

وكشف الطبيب الروسي ميخائيل سترانادكو أخصائي الأورام، عوامل الخطر لإصابة الرجال بسرطان البروستاتا، وفقًا للوكالة الروسية "riamo".

يقول طبيب الأورام: "زيادة الدهون في الجسم تضعف الدورة الدموية، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا".

وتابع: "الدهون الزائدة في الجسم تضعف الدورة الدموية، ما يسبب نقص الأكسجين للخلايا، ونتيجة لذلك، تموت بعض الخلايا وتطلق مواد كيميائية تسمى الكيموكينات، والتي تعزز الالتهاب، ويؤدي ذلك إلى تعطيل آليات التحكم المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا".

ونصح ميخائيل: "الحفاظ على وزن صحي واتباع نمط حياة صحي يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا".

وأضاف: "الوزن الزائد هو السبب الرئيسي للاضطرابات الأيضية في الجسم، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مثل النظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني".

وأشار إلى أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها تقليل خطر الإصابة بهذه المشاكل الصحية، بما في ذلك:

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات.

استشارة الطبيب المختص.

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