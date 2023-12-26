ما هي مخاطر الكربوهيدرات السريعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكربوهيدرات هي أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة، ومع ذلك، هناك نوعان رئيسيان من الكربوهيدرات.

وكشفت الطبيبة الروسية إليزافيتا دزانتييفا أخصائية الغدد الصماء، مخاطر الكربوهيدرات السريعة وكيف يمكن تقليل تأثيرها السلبي في الجسم، وفقًا لما جاء في وكالة "نوفوستي" الروسية.

تقول إليزافيتا: "الكربوهيدرات هي أحد العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ولكنها لا تتساوى جميعها في القيمة الغذائية، وهناك نوعان رئيسيان من الكربوهيدرات المعقدة والكربوهيدرات البسيطة".

وتابعت: "تتميز الكربوهيدرات المعقدة بتركيبها الكيميائي المعقد، ما يجعلها تتطلب وقتًا أطول للهضم، وهذا يعني أنها تطلق الطاقة بشكل تدريجي في مجرى الدم، مما يوفر للجسم مصدرًا ثابتًا للطاقة".

وأضافت: "أما الكربوهيدرات البسيطة فهي ذات تركيب كيميائي بسيط، ما يجعلها تُهضم بسرعة، وهذا يعني أنها تطلق الطاقة بشكل سريع في مجرى الدم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، ولكن بعد فترة وجيزة، تنخفض مستويات السكر في الدم مجددا، ما يؤدي إلى الشعور بالجوع".

واستكملت: "كما أن الأنسولين الزائد يسبب مقاومة الأنسولين، ما يجعل من الصعب على الجسم استخدام السكر للحصول على الطاقة".

يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى مجموعة من المشاكل الصحية، وتشمل:

زيادة الوزن والسمنة.

مرض السكري من النوع 2.

أمراض القلب والأوعية الدموية والكبد.

وأشارت إلى أن هناك طريقة لتقليل مخاطر الكربوهيدرات السريعة على الصحة، وهي تتمثل في "إبطاء" عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

يمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول الكربوهيدرات مع أطعمة معقدة التركيب، مثل البروتين والألياف.

فعندما يتناول الشخص الكربوهيدرات مع البروتين والألياف، فإن ذلك يساعد على إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات، ومن ثم، يطلق الجسم الطاقة بشكل تدريجي، ما يقلل من خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم.

فيما يلي بعض الأطعمة التي تساعد على "إبطاء" عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات:

الفاكهة، مثل التفاح والكمثرى والتوت.

الخضروات الورقية مثل البروكلي والكرنب.

الحبوب الكاملة، مثل الأرز البني والشوفان.

البقوليات، مثل العدس والحمص.

اقرأ أيضًا:

لماذا تختفى عروق بعض الأشخاص عند سحب الدم؟- اعرف السر

يقي من السرطان وأمراض القلب.. مشروب يخفض ضغط الدم ويقوي المناعة

قبل أشهر من الإصابة بسرطان البنكرياس.. الجسم ينذرك بـ 6 أعراض

4 علامات تصدر من المعدة تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

قراءات ضغط الدم - لماذا تكون أعلى في المنزل مقارنة بعيادة الطبيب؟.. اعرف السر