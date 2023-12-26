هل أبيع الذهب واشترى سيارة؟.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة العمر لتحقيق أرباح طائلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يُمثل الذهب الاستثمار الأقدم بين السيدات، فهو مصدر آمن للحفاظ على العملة من التغيرات، وعنصر حيوي في حال شراء أي باهظة الثمن، وسط تساؤلات حول إمكانية بيع الذهب لاستغلال ارتفاع الأسعار والاستثمار بقيمته في بعض القطاعات الأخرى مثل شراء سيارة.

أبيع الذهب واشتري عربية؟

هل أبيع الذهب وأشتري سيارة؟، سؤال حير كثير من السيدات، والإجابة لدى هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية الذي أكد في تصريحات خاصة لـ«هن»، أن الاستثمار في الذهب هو الأفضل وطويل الأمد، حيث إن القيمة تتزايد حتى وإن هبط سعره في بعض الأحيان فيظل الذهب الكفة الأربح.

وأوضح: لكن يظل الاستثمار في الذهب غايته شراء الاحتياجات به، فيٌمكن للسيدة التي ترغب في شراء سيارة القيام بذلك مع الحرص كل فترة على شراء مشغولات ذهبية تستثمر فيها.

ونصح «ميلاد» عدم التفريط في الذهب إلا للضرورة القصوى وفي حالة الرغبة الحقيقية في حل أزمة يمر بها الفرد أو يحتاج إلى سيولة مالية، أما في الحالة الطبيعية فلا يٌفضل ذلك، مؤكدًا ارتفاع قيمة الذهب بالفترة المقبلة.

وذكر «ميلاد» أن السيارة مستهلكة وليست استثمارا، مثل الذهب والعقارات لذا شرائها لا يعد استثمارا، وإنما الاستثمار في الذهب لفترة طويلة الأمد، هو الاستثمار الحقيقي.