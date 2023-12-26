محمد اسماعيل - القاهرة - تلعب العيون دورًا مهمًا في جمال المرأة، فهي أول ما يجذب الانتباه إليها، والمكياج من أهم الطرق لتعزيز جمال العيون وجعلها أكثر جاذبية.

ومؤخرًا، أصبحت الماسكارا الملونة من صيحات المكياج العصرية، حيث تمنح العيون إطلالة ساحرة.

وأشارت مجلة "Elle" إلى أن، الماسكارا الملونة أحدث صيحات عالم التجميل في شتاء 2023/2024.

وتابعت المجلة المتخصصة بالجمال والموضة: "تضفي الماسكرا الملونة على العيون مظهراً مشرقاً وجذاباً، كما أنها تكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام من ناحية أخرى".

وأضافت: "من الضروري اختيار اللون التكميلي للون العين، فعلى سبيل المثال، يجب وضع ماسكارا تزهو باللون الوردي مع العيون الخضراء لإبراز جمالها".

وتابعت: "بالنسبة للعيون ذات اللون البني، فإن الماسكارا الزرقاء أو البنفسجية تضفي عليها لمسة من الجاذبية والتميز".