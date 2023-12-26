ماذا يحدث لك إذا تناولت البصل النيء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - البصل من الخضروات التي تتمتع بفوائد صحية عديدة، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية التي ثبت أنها تعزز الصحة.

لكن، هل تعلم ماذا يحدث عند تناول البصل النيء؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "WIO News".

- تعزيز المناعة

لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، وهو عنصر غذائي ضروري لتعزيز جهاز المناعة.

- تحسين الهضم

نظرًا لأنه مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.

- تعزيز صحة القلب

لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل كيرسيتين، والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم ومنع تخثر الدم.

- تقوية البشرة

يساعد استهلاك البصل النيئ على تقليل التجاعيد والبقع والتصبغ، كما أنه يساهم في تحسين الدورة الدموية إلى الجلد.

- الوقاية من السرطان

يحتوي أيضًا على مركبات غنية بالكبريت ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على الوقاية من السرطان.

- تقوية العظام

يوفر البصل مصدرًا غنيا بالمركبات، التي تحتوي على الكبريت، والتي تؤدي دورًا في تحسين صحة العظام.

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