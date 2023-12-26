«الإنغاض» مرض نادر يصيب الأطفال بداية من عمر 5 سنوات.. علة مٌدمرة مجهولة الأسباب

القاهرة - سمر حسين - صحة

أمراض وأوبئة عديدة تنتشر بين الحين والآخر، إلا أن أخطرها يكون على الأطفال، لضعف مناعتهم وعدم قدرتهم على تحمل الآلام، يتمثل أبرزها في متلازمة الإنغاض التي تصيب الأطفال في عمر 5 إلى 15 عامًا، وليس لها علاج.

وتعد متلازمة الإنغاض علةً مدمرةً تصيب الأطفال، بدون سبب معروف، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها الرسمي.

معلومات عن متلازمة الإنغاض

وجهت منظمة الصحة العالمية أنظار العالم لأول مرة صوب هذا المرض عندما كانت تستقصي حالات في جنوب السودان عامي 2001، 2002، بينما كانت دراسات وأوصاف المرض السابقة منذ ستينات القرن الماضي محدودة، وكان علاج المرض مشكوكًا فيه من قبل علماء طب الأعصاب، إلا أن العلماء من منظمة الصحة العالمية ومن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا، يدرسون العلاقة بين متلازمة الإنغاض وداء كلابية الذنب، والذي يعرف أيضا باسم العمى النهري، فحوالي 93% من جميع الحالات المصابة بمتلازمة الإنغاض قد أبلغ عنها في مناطق موطونة بالعمى النهري، مما أوجد نظريةً ذات مضمون قوي للربط بينهما وأن يكون العمى النهري هو السبب المحتمل لمتلازمة الإنغاض.

وتتميز متلازمة الإنغاض بنوبات من إنغاض الرأس، والتي تنشأ في بعض الأوقات نتيجة لاستهلاك الطعام أو بسبب برودة الطقس، وأثناء النوبة يتوقف الطفل عن التنفس، ويبدو بدون استجابة، سواء فقد الوعي أو لم يفقده، وتتراجع وظيفة الدماغ لدى بعض ضحايا المرض، ويصاحب ذلك سوء التغذية، وتأخر النمو في غالبية الحالات، وسبق الإبلاغ عن حالات في أوغندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، ورغم أن مضادات الصرع قد تخفف من حدة النوبات لدى بعض الأطفال، إلا أن فعالية هذه الأدوية مشكوك فيها.

نصائح من منظمة الصحة العالمية

وتنصح منظمة الصحة العالمية بإجراء علاج جموعي للعمى النهري بالإيفرمكتين ivermectin في المناطق المصابة، كما توصي بتقوية النظام الصحي كأفضل حل ليس فقط لمواجهة متلازمة الإنغاض بل أيضا سائر أمراض المناطق المدارية.