رغم فوائدها.. 7 أضرار للإفراط في تناول الألياف

محمد اسماعيل - القاهرة - الألياف الغذائية هي جزء مهم من النظام الغذائي الصحي، فهي تساعد على تحسين الهضم، وخفض الكوليسترول، وتنظيم مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاكها يمكن أن يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، ونذكرها لكم وفقًا لموقع "India".

- متاعب في الجهاز الهضمي:

الإفراط في تناول الألياف الغذائية إلى الإصابة بالانتفاخ والغازات والإسهال.

- الإمساك:

يؤدي تناول الكثير من الألياف من دون شرب كمية كافية من الماء إلى الإمساك.

- الجفاف:

شرب المزيد من الماء ضروريًا للأنظمة الغذائية الغنية بالألياف، حتى يمكن تمرير الألياف بشكل صحيح عبر الجهاز الهضمي.

- سوء امتصاص العناصر الغذائية:

يرتبط الاستهلام المفرط للألياف الغذائية، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان، بالمعادن وتقلل من امتصاصها.

- تداخلات دوائية:

تتداخل الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف مع امتصاص بعض الأدوية، وبالتالي تقلل من فعاليتها.

- انسداد في الأمعاء:

في بعض الحالات، يؤدي استهلاك كميات زائدة من الألياف إلى انسداد معوي أو صعوبات.

- عدم الراحة في المعدة:

تناول الكثير من الألياف يؤدي إلى الشعور بالامتلاء أو عدم الراحة، ما يجعل من الصعب استهلاك ما يكفي من السعرات الحرارية والمواد المغذية.

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