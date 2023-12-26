الزيوت العطرية.. سلاح طبيعي للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - يتعرض الجهاز التنفسي للإنسان للعديد من العوامل المهددة لصحته، مثل الفيروسات والبكتيريا، وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي، منها اتباع نمط حياة صحي، والنوم الكافي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

كما يمكن استخدام الزيوت العطرية الطبيعية كطريقة طبيعية للوقاية من هذا المرض، حيث تتمتع بالخصائص المضادة للالتهابات، وفقًا لوكالة " فيستي. رو" الروسية.

يشير الطبيب الروسي سيرجي تشوداكوف إلى أن الزيوت العطرية ذات الروائح القوية، مثل الأوكالبتوس والكافور واللوز والورد والقرفة وإبرة الراعي، يمكن أن تساعد على الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي.

وتابع: "يمكن استخدام الزيوت العطرية، مثل زيت إكليل الجبل والريحان، لتحسين أداء القلب والأوعية الدموية، حيث تساعد على خفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى تحسين تدفق الدم".

وأضاف: "في غضون خمس دقائق، تدخل الزيوت الطيارة إلى الجسم عبر الجهاز التنفسي، ثم تنتقل إلى الدماغ وتتفاعل مع المستقبلات العصبية وتحفز جهاز المناعة".

وأوضح: "لتحقيق أقصى استفادة من الزيوت الطيارة، يجب استخدامها في شكل أبخرة غير مرتبطة بالتسخين، كما ينصح بتجنب المنتجات الصناعية، لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالصحة".

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