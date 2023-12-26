أطعمة تضر بصحة عينيك.. ابتعد عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الطبيبة الروسية نورلانا أسكيروفا، أخصائية طب وجراحة العيون، عن بعض الأطعمة الغذائية التي تؤدي إلى فقدان جزئي في حاسة البصر.

وتابعت، سوء التغذية يضعف البصر، لذا فإن صحة العينين تعتمد على تناول الأطعمة الصحية، وتجنب الإفراط في تناول بعض المنتجات، مثل الكحول والخبز ورقائق البطاطس، يساعد على الحفاظ على صحة العينين وتجنب فقدان البصر جزئيًا، وفقًا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وحذرت الطبيبة، تناول هذه المواد بصورة منتظمة يؤدي إلى ضمور العصب البصري.

وتقول: "الكحول يمكن أن يضر بالعين عن طريق زيادة الضغط على مقلة العين، ويؤدي هذا الضغط إلى فقدان البصر، سواء كان جزئيًا أو كليًا".

وحذرت الطبيبة من تناول الخبز ومنتجاته، لأنها تحتوي على النشا الذي يسبب إفراز الأنسولين، ويمكن أن يؤدي امتصاص النشا بسرعة إلى انخفاض كمية البروتين الرابط، ما يؤثر سلبًا على صحة العين.

كما أوصت بضرورة تقليل تناول الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل المعكرونة والأرز والبطاطس.

وبالإضافة إلى ذلك، تنصح الطبيبة بالحد من استهلاك المنتجات التي تحتوي على إضافات Е- رقائق البطاطس والمقرمشات والمشروبات الغازية وغيرها.

بالإضافة إلى، الامتناع من الملح الذي يزيد ضغط العين، وكذلك التقليل من تناول القهوة لأنها تؤثر سلبا على تدفق الدم إلى الأوعية الدموية في العين.

كما نصحت بضرورة الحفاظ على مسافة كافية بين العينين والشاشة، وكذلك الاهتمام بالإضاءة.

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