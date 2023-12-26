الحرب على الكوليسترول الضار تبدأ من وجبة الإفطار.. 4 عناصر غذائية تنهي معاناتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكوليسترول من الأمراض الشهيرة، التي يعاني منها كثير من الناس، ونظرًا لأن طعامنا يتحكم في صحتنا بنسبة كبيرة، وارتباط وجبة الإفطار تحديدًا بالصحة العامة وتحكمها في سير اليوم بشكل عام، قدم موقع «هيلث لاين» وجبة غذائية مهمة لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول، من اهم عناصرها الجبنة البيضاء والشوفان.

وجبة إفطار مهمة لمرضى الكوليسترول

يجب على مرضى الكوليسترول أن يحرصوا على تناول الأكلات التي تحتوي على دقيق الشوفان، مثل تناول الخبز المصنوع من الشوفان في وجبتهم الغذائية، إذ يحتوي دقيق الشوفان على ألياف قابلة للذوبان، ترتبط بالكوليسترول المنخفض الكثافة (LDL) في الجهاز الهضمي، وتساعد على إزالته من الجسم، كما يمكن أن يضيف تناول دقيق الشوفان مع شرائح التفاح أو الكمثرى أو بعض التوت أو الفراولة دفعة كبيرة من الألياف.

حليب اللوز

ومن العناصر الغذائية المهمة في وجبة الإفطار لمرضى الكوليسترول حليب اللوز، لأنه مليء بالدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم والفيتامينات، وهو جزء من عائلة شجرة الجوز، ووفقًا لنشرة هارفارد الصحية، فإن تناول هذه المكسرات يوميًا يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 5% تقريبًا، كل ما عليك أن تسكب لنفسك كوبًا من حليب اللوز، أو تضيف القليل من شرائح اللوز إلى دقيق الشوفان.

الأفوكادو

وجدت دراسة أجريت عام 2015، ونشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن تناول ثمرة الأفوكادو يوميًا، خفضت مستويات الكوليسترول الضار (LDL) لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، كما ربطت دراسة أخرى تم تمويلها بمنحة من مجلس «هاس للأفوكادو، بين تناول الأفوكادو وارتفاع مستويات الكوليسترول الحميد.

ويجتوى الأفوكادو عناصر صحية على عدة مستويات، منها نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، التي تخفض نسبة الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن استخدامها كبديل لأطعمة الإفطار التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

ويعد الأفوكادو أيضًا مصدرًا غنيًا للستيرول، وهي مواد نباتية تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

الجبنة القريش

تناول الجبن القريش من الأطعمة التي تخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وتقليل احتمالية تعرض مرضى القلب للسكتات الدماغية الخطيرة، كما أنها تحمي مرضى القلب من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بسبب نسبة البوتاسيوم المتواجدة فيها، كما أن محتواها من الأملاح المنخفضة يجعلها خافض طبيعي لضغط الدم.

وفي تصريح لـ«هن» أشار الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، إلى الوجبات التي تحتوي على دهون صحية وألياف غذائية مهمة لمرضى الكوليسترول: «الرنجة مثلا فيها دهون صحية والكوليسترول من نوع حميد HDL، ومعاها الماكريل فيها دهون صحية تزيد من الكوليسترول الحميد، ومن المهم برضوا تناول الخضروات الورقية على وجبة الإفطار زي الجرجير».

وقدم الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، وجبة غذائية مثالية في الإفطار لمرضى الكوليسترول ومفيدة لإنقاص الوزن كالتالي: «تناول بيضة مع كوب لبن، بجانب تناول قطعة من الجبن القريش أو تناول الشوفان مع اللبن، وتناول قطعة من الجبن من أي نوع مع بيضة».