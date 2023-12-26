طريقة عمل الجبنة القريش في المنزل.. هتوفريها لأولادك بأقل تكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الجبنة القريش إحدى الوصفات التي تحرص عديد من الأمهات على تحضيرها في المنزل، لضمان سلامتها والرغبة في تقديمها للأطفال، لما تحويه من عناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم، فضلا عن سهولة إعداد أطباقها بمختلف الوصفات، فيسهل تناولها بمفردها، أو بتقطيع الخضروات المتنوعة عليها، أو ضربها في الخلاط الكهربي، حتى تشبه قوام الجبن الكريمي، ويسهل للصغار تناولها، أو استخدامها كوجبة أساسية خلال اليوم، سواء في الفطار أو العشاء خاصة لأصحاب الوزن الزائد الذين يحاولون الحصول على قوام ممشوق.

طريقة عمل الجبنة القريش

للتمكن من توفيرها اقتصاديا داخل المنزل، نقدم لربات البيوت، إليك طريقة عمل الجبنة القريش حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• مقادير عمل الجبنة القريش:

- 2 كيلو من اللبن السائب.

- نصف كوب من الخل الأبيض.

• خطوات عمل الجبنة القريش:

- ابدئي أولى خطوات طريقة عمل الجبنة القريش، بوضع اللبن في وعاء على النار، وانتظري حتى يدفأ دون أن يصل للغليان.

- في الخطوة التالية ضيفي الخل للبن الدافئ وقلبيه جيدًا.

- فيما بعد سيبدأ اللبن في التحول للبن رائب.

- افصلي الجبنة المتخثرة في اللبن وخذيها وضعيها في مصفاة مبطنة بشاش أبيض.

- بعد فصل الجبنة المتخثرة، ضعي المصفاة أعلى بولة عميقة حتى يبدأ شرش اللبن من الجبنة في التساقط بداخلها.

- اربطي الشاش الأبيض وأغلقيه على الجبنة المتخثرة جيدًا، واتركيها لمدة ليلة كاملة داخل الثلاجة في حال كان الطقس حارًا، أما إذا كنتِ في فصل الشتاء فاتركيها خارج الثلاجة.

- بعد انقضاء ليلة كاملة ستظهر الجبنة القريش داخل الشاش بدون أي ماء بداخلها.

- في الخطوة الأخيرة من طريقة عمل الجبنة القريش، قطعيها لمكعبات متساوية الحجم وغلفيها بأكياس بلاستيكية وضعيها داخل علبة محكمة الغلق، واحتفظي بها لمدة أسبوع داخل الثلاجة.

طريقة عمل الجبنة الكريمي من الجبنة القريش

بعد الانتهاء من طريقة عمل الجبنة القريش، يمكن الحصول على الجبنة الكريمي منها، وهو ما نستعرض طريقته حسب وصفة الشيف هالة فهمي.

• المقادير:

- كوب من اللبن السائب.

- ربع كيلو جبنة قريش دلعة.

- ربع كوب من الزيت.

- كوب من لبن البودرة.

• طريقة تحضير الجبنة الكريمي من الجبنة القريش:

- ابدئي أولى خطوات طريقة عمل الجبنة الكريمي من الجبنة القريش بضرب الأخيرة مع اللبن البودرة جيدًا في الخلاط الكهربي.

- فيما بعد يوضع الزيت بالتدريج، ومن ثم استمري في التقليب حتى يثقل القوام بشكل ملحوظ.

- في الخطوة التالية ضعي الجبنة الكريمي في كوب وغطيها لمنع البسترة.

- بعد ذلك تترك الجبنة الكريمي لمدة ساعة قبل استخدامها.

طريقة عمل الجبنة الكريمي من الجبنة القريش بالقشطة

يمكنك أيضا إعداد طريقة إعداد الجبنة الكريمي من الجبنة القريش، بإضافة القشطة للحصول على مذاق كريمي مميز.

• مقادير عمل الجبنة الكريمي من الجبنة القريش بالقشطة:

- كوب من اللبن السائب.

- قشطة.

- ربع كيلو جبنة قريش دلعة.

- ربع كوب من الزيت.

- كوب من لبن البودرة.

• طريقة تحضير الجبنة الكريمي من الجبنة القريش بالقشطة:

- ابدئي أولى خطوات طريقة تحضير الجبنة الكريمي من الجبنة القريش بالقشطة، بضرب كل من الجبنة القريش واللبن البودرة مع اللبن السائب والقشطة في الخلاط الكهربي.

- يضاف الزيت تدريجيا كـ«سرسوب» حتى تحصلي على قوام سميك وثقيل.

- في الخطوة النهائية توضع الجبنة الكريمي داخل كوب وتغطى جيدًا لمنعها من البسترة، واتركيها لمدة ساعة قبل استخدامها.

- بعد ذلك يمكنك استخدامها وتناولها مع الخبز كسندوتشات، أو وضعها ضمن مقادير تحضير العديد من وصفات الطعام المختلفة.