6 أطعمة ومشروبات يمكنك تناولها على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - ما نأكله في الصباح له تأثير كبير على صحتنا وطاقتنا طوال اليوم، لذلك، من الضروري اختيار الأطعمة التي توفر لنا العناصر الغذائية التي نحتاجها لبدء يومنا بشكل صحيح.

ووفقًا لموقع "WIO News"، نقدم لكم أفضل 6 أطعمة ومشروبات يمكنها تناولها على معدة فارغة.

- منقوع المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، لذا نقع المكسرات والبذور طوال الليل يسهل هضمها ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية.

- البابايا

غنية بالفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين C ومضادات الأكسدة، وبالتالي يساعد استهلاكها على تقليل الانتفاخ وتسهيل عملية الهضم.

- عصير الخضراوات

يحتوي على المعادن والألياف، ما يساعد على توفير دفعة سريعة من العناصر الغذائية وتعزيز إزالة السموم من الجسم.

- منقوع التين والزبيب

نقع التين والزبيب طوال الليل يسهل هضمهما ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية.

- ماء بذور الشمر

غنية بالمركبات التي تساعد على تحسين الهضم، وتقليل الانتفاخ والغازات، بالإضافة إلى، تخفيف عسر الهضم وتسهيل عملية الهضم.

- الموز

مصدر جيد للطاقة والألياف، حيث يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويساهم محتواه من الألياف في الشعور بالشبع.

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