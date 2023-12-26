هتفضل فريش طول السنة.. 6 خطوات لتخزين البطاطس في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطس نبات مهم في كل بيت، يحبها الصغار والكبار، ويمكن تجهيزها بأكثر من طريقة، منها: الشيبس، المسلوقة، والمطبوخة، لكن كثير من ربات البيوت يعانين من إنباتها، إذ يجعل الإنبات ثمرة البطاطس «طرية» وليست متماسكة، وتصبح غير صالخة لعمل رقائق الشيبس، وعند قليها تتشرب كثير من الزيت، لذا تعرفي على طريقة صحيحة لتخزينها في 6 خطوات فقط.

طريقة تخزين البطاطس في 6 خطوات

1- اختيار مكان التخزين

يعتبر فصل الشتاء من أفضل الفصول لتخزين ثمار البطاطس، لكن بشرط أن يتم تخزينها بشكل صحيح، فهي تتطلب مكانا باردا، لكن ليس بدرجة برودة الثلاجة، فقط خزنيها في درجة حرارة بدروم المنزل، لأن هذه البيئة تساعد على إبطاء معدل نموها والحفاظ على محتواها من فيتامين C، وفق لموقع «simplyrecipes».

2- عدم تخزينها في الثلاجة

بعض السيدات يقمن بتخزين ثمار البطاطس في الثلاجة أو الفريزر، وهي خطوة خاطئة تمامًا، لأن درجات الحرارة الباردة، يمكنها أن تزيد من كميات السكريات وتحولها إلى مركبات تسبب السرطان.

3- ابعديها عن الضوء

لكي تحافظي على ثمرة البطاطس طازجة دون أن تتلف أو تنبت، يجب ان تحفظيها في مكان بعيد عن الضوء، وهي خطوة تحميها من العفن والتحول إلى اللون الأخضر وزيادة محتوى السولانين الذي يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال عند تناوله بكميات كبيرة.

4- البطاطس لا تغسل قبل التخزين

من الأمور الشائعة التي تقوم بها السيدات قبل تخزين البطاطس،هي غسلها، والأفضل تخزينها بدون غسيل حتى تعيش فترة أطول.

5- تحفظ بعيدًا عن المنتجات الناضجة

لا تخزني البطاطس بجانب الثمار الناضجة حتى لا تتلف وتنبت، وحينها تصبح غير صالحة لعمل رقائق الشيبس، ومن الأشياء التي يجب أن تحفظي البطاطس بعيدًا عنها الموز والطماطم والبصل، لأنها تصدر غاز الإيثيلين، الذي يعمل على إنبات البطاطس بسرعة أكبر.

6- احفظي البطاطس في وعاء مفتوح

لكي تحافظي على البطاطس طازجة أطول فترة ممكنة، خزنيها في وعاء مفتوح أو كيس ورقي، حتى تبقى طازجة لأطول فترة ممكنة.