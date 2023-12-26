6 علامات تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم- انتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتفاع السكر في الدم، هو حالة طبية تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ويحدث هذا عندما لا يستطيع الجسم إنتاج أو استخدام الأنسولين بشكل صحيح.

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم، وفقًا لما ورد في موقع "India".

1. عدم وضوح الرؤية

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية في العين، ما يسبب عدم وضوح الرؤية.

2. العوائم الهائمة

تلاحظ أيضًا عوائم هائمة في مجال الرؤية، هذه هي عبارة عن بقع صغيرة أو بقع داكنة تطفو في عينك.

3. كثرة التبول

عندما يرتفع مستويات السكر بالدم، لا تعمل الكلى على النحو الأمثل ويمكن أن تؤدي إلى كثرة التبول في الليل.

4. حكة في الجلد

بسبب الجفاف الناجم عن كثرة التبول، تزداد الرغبة في حك الجلد، خاصةً في منطقة القدمين والساقين.

5. بطء شفاء الجروح

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انخفاض تدفق الدم، ما يسبب تلف العصب أو يجعل من الصعب شفاء الجروح والتئامها ببطء.

6. فقدان الوزن

إن فقدان الوزن غير المبرر مؤشرا مبكرا على الإصابة بمرض السكري.

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