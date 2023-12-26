لن تتخيل ما يحدث لجسمك عند تناول أكثر من كوب شاي بالحليب.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق العديد من الأشخاص تناول الشاي باللبن يوميًا، ويمكن أن يتخطوا أكثر من 3 أكواب خلال اليوم الواحد، دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.

لذا في هذا التقرير، نستعرض تأثير الإفراط في تناول الشاي بالحليب على صحة الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "The health site".

الانتفاخ

تناول الكثير من الشاي بالحليب يمكن أن يجعلك تشعر بالانتفاخ، لاحتواء الشاي على مادة الكافيين التي يمكن أن تسبب انتفاخ المعدة، وعند إضافة الحليب يمكن أن يعزز الاثنان إنتاج الغازات، كما أن مادة العفص الموجودة في الشاي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي وتسبب آلاماً في المعدة.

خلل في ضغط الدم

تناول الشاي بالحليب بكميات كبيرة، ينتج عنه حدوث اختلال في توازن ضغط الدم، وهي من الحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية الأخرى التي قد يكون من الصعب إدارتها مثل مشاكل في القلب، مما يجعله عرضة للنوبات والمضاعفات القاتلة.

الإصابة بالجفاف

مادة الكافين والثيوفيلين الموجودة في الشاي مع الحليب ينتج عنهما الإصابة بالجفاف وخاصة عند الإفراط في تناوله وتحديدًا على معدة فارغة.

الإصابة بالصداع

كثرة الإفراط في دخول مادة الثيوفيلين الموجودة في الشاي بالحليب تزيد من خطر الإصابة بالجفاف، ومن بين أعراضه الإصابة بالصداع المزعج.

الأرق

وجود الكافيين في الشاي بالحليب وتناوله بكثرة يؤثر على نمط النوم، ويمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالأرق والتوتر والقلق.