مفاجآت سعيدة تنتظر أصحاب برج العقرب في 2024.. كلمة السر «داري على شمعتك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة تفصلنا عن بداية 2024، ومع اقترابها يهتم كثير من الناس بمتابعة توقعات الأبراج للسنة الجديدة، وكالعادة في تلك الفترة من عام، كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، خلال استعراض توقعاتها للأبراج، مفاجآت كثيرة لأصحاب برج العقرب من الناحية المادية والعاطفية، مع نصيحة بضرورة توخي الحذر الشديد.

ماذا ينتظر برج العقرب في العام الجديد؟

كشفت خبيرة الأبراج، خلال تصريحات تليفزيونية، مفاجأت كثيرة تنتظر برج العقرب في 2024، منها مكافآت على جهوده، ونجاح غير مسبوق: «يتنظر العقرب عام المكافآت والجهود المنتظرة للجهود اللي عملتها قبل كدا، فرصة نجاح غير محدود في أي نية تعقد عليها العزم وتتوكل على الله، وإذا كنت في الضل أو حالة هدوء في الربع الأخير من 2023، فإنه من أول السنه هترجع للنور وشأنك هيعلى ووجودك هيبقى مؤثر، التفكير العملي والتخطيط الواقعي هما اللي هيعملولك الحظ في 2024، عندك فرص للزواج، الشراكة، السفر وتغيير المسكن، وبداية السنة حياتك هتتغير 180 درجة».

عام نهاية الخلافات

أشارت خبيرة الأبراج، إلى أنه في العام الجديد ستنتهي مشكلات برج العقرب: «هيحصل تقارب مع أشخاص مهمين أو مصالحات عائلية، واجتماعية تنهي مشاكل قد تكون متوارثة من الجدود».

وأضافت خبيرة التاروت: «برج العقرب هيكون مرتاح ماديا، بس لازم تنظم انفاقك، ممكن تحصل على عمولة، أو تسترد مبلغ مفقود، متعلنش عن نواياك وخططك، مش بس عشان سرقة الأفكار ولا الشائعات، لكن نجمك هيبقى خفيف، الثقة مهمة خليك حذر، وإحساسك ردادرك، لازم تبقى حذر أكتر».

وواصلت: «الحب في كمياء في أعلى تجلياته، كتير من العقارب هتيجوزوا، أو ينجبوا، ممكن يحصل إصلاح المشاكل وتفاهم أو انفصال واعي، أهم الفترات العاطفية، النصف الثاني من مايو، النص التاني من سبتمبر، والنص التاني من أكتوبر وأول نوفمبر، النص التاني من فبراير والأسبوعين التاني والتالت من أكتوبر استقرار مادي».