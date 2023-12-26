حدث مهم في مارس.. ماذا ينتظر أصحاب برج الميزان خلال 2024؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتصف أصحاب برج الميزان بالاتزان والحكمة، لكنهم مثل غيرهم من أصحاب الأبراج الأخرى، يتشوقون لمعرفة ما يينتظرهم في العام الجديد، ويتمنون أن تتغير حياتهم للأفضل، وأن تكون علاقاتهم في مأمن من التوتر والقرارات المتهورة رجالا كانوا أو نساء، وزفت خبيرة التاروت والأبراج بسنت يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية، بشرات لمواليد «الميزان» بكثير من الأحداث السعيدة التي تنتظرهم مع قدوم 2024.

أحداث مهمة لبرج الميزان في 2024

قالت خبيرة الأبراج إن برج الميزان سوف يستقر نفسيًا: «هينتهي من جواك غضب ومخاوف وإحساس بعدم الأمان والاستقرار، وده ممكن يكون جواهم من زمان، هتنتهي الضغوط اللي هتكون أهمها الاسرة، أو المكان اللي عايش فيه أو خلافات على الأرض أو الورث وحق مغتصب، هتخرج من الضلمة للنور وحظك هيعلي في الدراسة والعمل والسفر والعلاقات والعمل وهتطور من أفكارك وسرعة بديهتك، التقلبات اللي كانت متمثلة في قلة حظ أو خسارة كانت نعمة ومقدمة لمكاسب أكبر».

فرصة مهمة لبرج الميزان

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى ان برج الميزان تتنظره فرصه مهمة العام الجديد مع توخي الحذر: «داري على شمعتك من أول السنة، لأن نجمك هيبقى خفيف، تنتظرك فرصة أو حدث مهم جدا في مارس أو أبريل هتتبني عليه حياتك اللي جاية، عندك ترقية، سفر، هجرة، دراسات عليا أو دراسة في الخارج، أو السفر عموما مفتوح بقوة لمنتصف 2025، السنة دي أفضل ماليا وهتغير نمط تفكيرك المادي، بس مترتبطش بالتزامات مالية طويلة المدى، لا السنة دي ولا النص الأول من السنة».

وعن أهم فترات برج الميزان قالت بسنت: «أهم الفترات ماديا شهر مايو، من النص الثاني من سبتمبر، هيبقى جذاب جدا ويزيد معجبينه، وعنده فرصة كبيرة يقابل توأم الروح أو توأم الشعلة، خاصة في شهر أبريل، بس متنخدعش بمشاعر حب مزيفة، أو حتى مشاعر كراهية مؤقتة، ممكن تبقى جواك، فمتتسرعش في قرارت صعب تتراجع عنها، خاصة في الفترة الصعبة المشحونة بمشاعر سلبية وغصب قد تصل لحد الخطر مع برج الميزان، ممكن يبقى خطر الصدمة في شخص خطر على سلامته أو سمعته، خاصة أوقات الخسوف والكسوف وبيحكمها مارس وأبريل وأكتوبر، فخلي بالك من أي استفزاز، باقي السنة هيكون فيه استقرار عاطفي».