خضروات تقضي على الكوليسترول الضار وتحمي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يساهم النظام الغذائي في توفير فوائد صحية للجسم، حيث تساعد بعض الخضروات في التحكم بمستويات الكولسترول الضار المرتفعة يمكن أن يخفض مستوياتها ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذا في هذا الصدد، إليك الخضراوات التي تقضي على الكوليسترول الضار، وفقًا لما ذكره موقع "healthshots".

البروكلي

يحتوي البروكلي على العديد من العناصر الغذائية، وغني بالألياف القابلة للذوبان، مما يجعله طعامًا ممتازًا للتعامل مع ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار المرتفعة، كما يحتوي على مركب غني بالكبريت يسمى السلفورافان، والذي يساعد أيضًا في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الجهاز الهضمي، وترتبط الألياف الموجودة في البروكلي بالأحماض الصفراوية، مما يسهل على الجسم خفض الكوليسترول.

كرنب الكالي

الكالي من الخضروات الغنية بالبوتاسيوم والألياف وحمض الفوليك والكالسيوم، وجميعهم يوفر فوائد مذهلة لصحة القلب، كما أنها تقلل من مستويات الكوليسترول الضار، كما يحتوي على الكثير من اللوتين، المعروفة بأنها تخفض مستويات الكوليسترول في الدم عن طريق منع تراكمه في الجسم.

القرنبيط

يساعد السلفورافان الموجود في القرنبيط على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، مما يحافظ على نظافة الشرايين من تراكم الدهون والوقاية من الأمراض المزمنة، كما يحتوي القرنبيط على الكثير من الستيرول النباتي، وهو نوع من الدهون التي تمنع الأمعاء من امتصاص الكوليسترول.

الفجل

يحتوي الفجل على الألياف الغذائية التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تعتبر مصدر ممتاز للأنثوسيانين الذي يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى ذلك، فهو يمنع حدوث التهاب في الأوردة والشرايين، مع العلم أن المعادن الغني بها مثل الكالسيوم والبوتاسيوم بالإضافة إلى مضادات الأكسدة يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الجزر

يحتوي الجزر على البكتين وهي ألياف قابلة للذوبان، التي تمنع الجهاز الهضمي من امتصاص الكوليسترول، وبالتالي تقلل من مستوياته المرتفعة في الدم وتحديدًا الكوليسترول الضار، كما يعزز الجزر صحة القلب، حيث يحول الجسم البيتا كاروتين الموجود فيه إلى فيتامين أ، التي تمنع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.