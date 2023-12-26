احذر.. علامة في القلب تجعلك أكثر عرضة للإصابة بـ السكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

كشفت مراجعة بحثية أن الرجفان الأذيني، وهو نوع من عدم انتظام ضربات القلب، يرتبط بالفعل بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

كما كشف البحث أن هذه العلامة قد تكون مرتبطة أيضا بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفشل القلب وأمراض الكلى والموت المفاجئ، بحسب جمعية السكتة الدماغية البريطانية.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، أيوديلي أودوتايو، بجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة: "من الجدير بالملاحظة بشكل خاص أن الزيادة النسبية والمطلقة في خطر الإصابة بقصور القلب كانت الأعلى بين جميع النتائج التي تم فحصها، حتى أنها أعلى من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".

في الرجفان الأذيني، تنبض الغرف العلوية للقلب بشكل غير منتظم، ويُعرف أحيانًا باسم الرجفان الأذيني.

واستعرض الباحثون 104 دراسات عن الرجفان الأذيني وأمراض القلب أو أمراض الكلى أو الوفاة، بما في ذلك ما مجموعه أكثر من 9 ملايين مشارك.

وبجمع النتائج، وجد فريق الدراسة أن الرجفان الأذيني كان مرتبطا بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 46 في المائة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 61 في المائة، وزيادة خطر الوفاة القلبية المفاجئة بنسبة 88 في المائة، وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة خمسة أضعاف، و64 في المائة زيادة خطر الإصابة بفشل القلب.

وكانت السكتات الدماغية أكثر شيوعا مرتين إلى ثلاث مرات لدى الأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذيني مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون منه، وفقا للنتائج التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية.

والرجفان الأذيني هو عدم انتظام ضربات القلب والنبضات الكهربائية الشاذة التي تساهم في الرجفان الأذيني يمكن أن تنشأ من أجزاء مختلفة من القلب.

إن أي حالة تؤثر على توصيل النبضات الكهربائية في القلب يمكن أن تسبب الرجفان الأذيني، مثل أمراض القلب أو أمراض الغدة الدرقية، أو قد يكون السبب غير واضح.

بالنظر إلى ملاحظتنا بأن الرجفان الأذيني يرتبط بزيادة خطر الإصابة بقصور القلب، والموت القلبي المفاجئ، وأمراض الكلى المزمنة (بالإضافة إلى مرض نقص تروية القلب)، يبدو من المحتمل أن الرجفان الأذيني يمكن أن يكون بمثابة علامة على المخاطر الأساسية المشتركة، عوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.