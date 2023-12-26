4 أطعمة ممنوعة على مرضى الأنيميا .. وهذه الأعراض تكشف إصابتك بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يصاب الشخص بالأنيميا عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم، وتظهر عليك العديد من الأعراض، ويكون هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تحرص على تناولها وأخرى يجب تجنبها.

لذا في السطور التالية سوف نتعرف على الأطعمة الممنوعة على المصابين بالأنيميا، وفقًا لما ذكره موقعي "Pharmeasy"،"Clevelandclinic".

الأطعمة الممنوعة

1- الأطعمة التي تحتوي على الفيتات المعروفة بـ حمض الفيتيك الموجودة في البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والأرز البني، وعادة ما يرتبط حمض الفيتيك بالحديد الموجود في الجهاز الهضمي ويمنع امتصاصه، مما يؤثر سلبًا على صحة مصابي الأنيميا.

2- ضرورة الحذر من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم، حيث يمكن أن يؤثر على كمية الحديد التي يمتصها جسمك، لذلك يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم في فترات زمنية مختلفة.

3- تجنب الأطعمة التي تحتوي على البوليفينول مثل القهوة والتفاح والكاكاو، حيث تؤثر على الحديد في الجسم.

4- الابتعاد عن "العفص" الموجود في الشاي الأسود والقهوة والعنب، والبقوليات وبعض التوابل والأعشاب، عادة ما يحدث امتصاص الحديد على نحو أساسي في الاثني عشر والصائم العلوي من الأمعاء الدقيقة، ثم تقوم هذه المواد بربط جزيئات الحديد وتتداخل مع امتصاص الحديد في الجسم،وبسبب هذا التداخل، لا يُمتص الحديد بالكامل من جسمك.

أعراض الأنيميا

- الشعور بالتعب الشديد ويصعب عليك القيام بالمهام اليومية.

- ضيق التنفس.

- الشعور بالدوار.

- سرعة ضربات القلب.

- سماع صوت صفير في الأذن.

- الإصابة بالصداع.

- شحوب البشرة أو تغيير لونها إلى الأصفر.

- ألم في الصدر.