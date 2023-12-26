ذكرى ميلاد سعاد نصر.. سكنت القلوب بـ«ماما مايسة» وتفاصيل رحيلها أبكت الجميع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن الفنانة سعاد نصر مجرد ممثلة عادية، إذ تعددت أدوارها التي دخلت قلوب الجمهور، على وجه الخصوص دورها في مسلسل الأسرة الشهير «عائلة ونيس»، ومن بعده اشتهرت لدى الجمهور باسم «ماما مايسة»، وظل يناديها بهذا اللقب الأطفال القائمين بدور أبنائها حتى بعد انتهاء المسلسل، بحد وصف هدى هاني، التي قامت بدور «جهاد»، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «on».

وتحل اليوم ذكرى ميلاد سعاد نصر، ونستعرض معلومات عن المرض الذي تسبب في وفاتها، إذ فارقت الحياة في 5 من يناير عام 2007، متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء إجراء عملية جراحية لشفط الدهون.

الساعات الأخيرة في حياة سعاد نصر

توفيت سعاد نصر، بعد دخولها في غيبوبة لمدة عام، عندما قررت أن تجري عملية لشفط الدهون بعد زيادة وزنها، لكنها تسببت في مضاعفات كثيرة، وبعد عام من الغيبوبة فاقت لمدة 5 دقائق، لتلقي أمام عائلتها آخر دعاء لها، بحسب تصريح سابق لابنتها فيروز، في أحد اللقاءات التليفزيونية: «قبل أن تدخل والدتي في غيبوبة كاملة، أفاقت لتتلو أمامنا آخر دعواتها، فقالت: (ربي إذا بعثت فيا الروح، ابعثها طاهرة وإذا توفيتني اجعلني من الأبرار)».

سبب وفاة سعاد نصر

في حديث سابق لـ«هن» كان طارق عبدالوارث، ابن الفنانة سعاد نصر، قد تحدث عن سبب وفاة والدته، موضحا أنه عبارة عن «خطأ طبي»، إثر عملية جراحية خضعت لها لشفط دهون من بعض الأجزاء في جسدها، ثم تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية، لترحل «ماما مايسة» وتترك صدمة كبيرة في قلوب محبيها، ممن يتذكرونها بالدعاء، كلما تحل ذكرى ميلادها أو وفاتها.

وقال طارق، عن والدته: «ذكرى وفاتها أكتر يوم مؤلم في حياتي، بفتكر تفاصيل اللي حصل واللي مش ناسيه، لكن بتبسط إن جمهورها فاكرها بأعمالها وشغلها، بيحبوها وبيدعولها، وحب الناس ليها بيهوّن عليّا».

خطورة تكميم المعدة

كان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، تحدث في أحد اللقاءات التليفزيونية عن خطورة تكميم المعدة، قائلا: «إحنا بنضع مخاطر السمنة في كفة وأضرار عمليات التخسيس في كفة، وبالطبع أضرار العمليات أقل من مخاطر زيادة الوزن، لكن مش في كل حالات السمنة لازم نلجأ لعملية التخسيس، لو كان المريض يقدر يفقد وزنه بالطرق الطبيعية بنحاول معاه، وقبل العملية بنحسب الأول كتلة الجسم لو من 25 لـ30 ده كويس، فوق الـ30 يخلي باله، أما لو كانت الكتلة 40 مينفعش معاه غير جراحة، والكتلة بتعرفها لما نقسم الوزن على الطول».