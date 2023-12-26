هل وضع المكياج يوميًا يسبب سرطان؟.. هذا ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تميل العديد من السيدات إلى وضع مساحيق التجميل يوميًا، حيث تساعدهم على برز ملامحهم بشكل جميل، دون معرفة سبب تأثير ذلك على صحة البشرة.

لذا في هذا الصدد، تأثير وضع المكياج وهل يمكن أن يسبب السرطان، ووفقًا لما ذكره موقع "Cancerresearchuk"،"Skinkraft".

هل مساحيق التجميل تسبب السرطان؟

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وفقًا لما ذكرته مؤسسة سرطان الجلد، كما أثبتت جمعية السرطان الأمريكية، أن هناك القليل جدًا من الأدلة لوجود علاقة بين منتجات التجميل والإصابة بسرطان الجلد، ولكن من المعروف أن هناك بعض المكونات التي تتداخل في صنع المكياج مثل الفورمالديهايد وقطران الفحم والزرنيخ والسيليكا والكروم مسببة للسرطان.

آثار جانبية لوضع المكياج يوميًا

انسداد المسام

ترك المكياج لفترة طويل بشكل يومي، يتسبب في سد مسام البشرة، ويعيق قدرة البشرة على التنفس، مما يجعلها عرضة لظهور حب الشباب والصدمات وغيرها من مشاكل بشرة الوجه، ويمكن أن تظهر نتوءات حول العين أيضًا.

تغير لون البشرة

البقاء لوقت طويل بالمكياج مع استمرار ذلك بشكل يومي، يزيد إلحاق الضرر بالبشرة، حيث يمكن للجذور الحرة التي تنشأ بسبب التلوث والشمس، أن تؤثر على الكولاجين مما يضعف البشرة ويتسبب في تغير لونها وجعلها باهتة،ووضع أحمر الشفاه طويل الأمد لأكثر من 10 ساعات، فإنه يؤدي إلى تغميق لون شفتيك لأنه يحتوي على مكونات تمنع وصول الأكسجين إليها.

الشيخوخة المبكرة

تتجاهل الكثير من النساء وضع واقي الشمس قبل مستحضرات التجميل، مما يعرض البشرة لمخاطر أشعة الشمس التي تتفاقم مع ترك المكياج لفترة أطول يمكن أن يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية، وعندما لا تزيلي مكياجك قبل النوم، فإنه يمكن أن يصل إلى المسام ويكسر الإيلاستين ويسبب التجاعيد.

زيادة البثور

عادة ما تحدث البثور بسبب عدم التوازن الهرموني أو بعض الأدوية أو النظام الغذائي الضار، بالإضافة إلى الاستخدام المنتظم للمكياج الذي يمكن أن يزيد من مشاكلك ويؤدي إلى ظهور البثور المتكررة بصورة متكررة.

التهابات العين

أن المنطقة المحيطة بالعين تكون حساسة، وعادة ما تُستخدم مساحيق التجميل المختلفة به مثل كريم الأساس والكونسيلر وظلال