مشروب غير متوقع يرفع نسبة السكر في الدم.. وحيلة بسيطة لتجنب أضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

ارتفاع مستوى السكر في الدم من الأمراض المزمنة الشائعة والمنتشرة ويعاني منها الملايين، والمصابون بهذا المرض المزمن عليهم اتباع أنظمة غذائية صحية والابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي من شأنها رفع نسبة السكر في الدم، إلا أن بعض الأطعمة والمشروبات غير المتوقعة قد تكون سببا في رفع تلك النسبة

يقول حازم علي، استشاري التغذية العلاجية في حديثه لـ«الخليج 365» إن المشروب الأكثر شيوعًا ويتسبب في رفع نسبة السكر في هو عصير الفواكه، لأن الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر الطبيعي الذي يمتصه الدم بسرعة.

وتوجد العديد من المشروبات الأخرى التي يمكن أن ترفع السكر في الدم، وتشمل:

الشاي والقهوة المحلاة

الحليب والزبادي المحلى

المشروبات الغازية

العصائر المعلبة

وبشكل عام، فإن أي مشروب يحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكربوهيدرات يمكن أن يرفع السكر في الدم.

وفيما يلي بعض النصائح لمرضى السكري لتجنب ارتفاع السكر في الدم بعد تناول المشروبات:

تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكربوهيدرات

اختر المشروبات الخالية من السكر أو ذات نسبة السكر المنخفضة

تناول المشروبات مع الوجبات أو الوجبات الخفيفة

تناول المشروبات ببطء

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