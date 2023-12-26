6 فئات معرضة للإصابة بجلطة الرئة.. احذروا هذه العلامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

جلطة الرئة أو كما تُعرف بالانسداد الرئوي، هي جلطة دموية تتطور في أحد الأوعية الدموية في الجسم غالبًا في الساق أو الذراع، ثم تنتقل إلى أحد شرايين الرئة، ما يمنع تدفق الدم إلى الرئتين، وتؤدي لانخفاض مستوى الأكسجين فيهما، ويزيد ضغط الدم في الشرايين الرئوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلف جزء من الرئة.

ويمكن استعراض أسباب وأعراض الإصابة بالجلطة الرئوية، وكذكل الأشخاص الأكثر عرضةً للإصابة بها، حسبما ذكر موقع «Mayoclinc».

- ما أسباب جلطات الرئة؟

تجلط الدم عملية طبيعية يؤديها الجسم لمنع النزيف في أثناء الإصابات، لذا في الطبيعي يصنع الجسم جلطات دموية ثم يكسرها باستمرار، لكن في بعض الأحيان قد لا يتمكن الجسم من تفكيك هذه الجلطة، ما يؤدي إلى تشكيل جلطة دموية في الرئة.

أعراض الإصابة بالجلطة الرئوية

تختلف الأعراض اعتمادا على مقدار إصابة الرئة، وحجم الجلطات، وما إذا كنت مصابا بمرض في الرئة أو القلب.

وتشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

ضيق التنفس فجأة.

ألم في الصدر.

الإغماء.

سعال مصحوب بمخاط دموي.

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

الدوار أو الدوخة.

التعرق المفرط.

الحمى.

ألم أو تورم في الساق.

تغييرات الجلد.

- متى يكون عليك الذهاب للطبيب؟

يجب الذهاب للطبيب المختص فورا إذا كنت تعاني ضيق التنفس غير المبرر أو ألما في الصدر أو إغماء.

- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

من يمتلكون تاريخًا عائليًا مع المرض.

مرضى القلب.

مرضى السرطان.

من يخضعون للعلاج الكيميائي.

المصابون بأمراض الكلى

.

المدخنون.

اقرأ أيضًا:

لماذا تختفى عروق بعض الأشخاص عند سحب الدم؟- اعرف السر

يقي من السرطان وأمراض القلب.. مشروب يخفض ضغط الدم ويقوي المناعة

قبل أشهر من الإصابة بسرطان البنكرياس.. الجسم ينذرك بـ 6 أعراض

4 علامات تصدر من المعدة تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

قراءات ضغط الدم - لماذا تكون أعلى في المنزل مقارنة بعيادة الطبيب؟.. اعرف السر