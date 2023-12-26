6 فوائد مذهلة لتناول الفاصوليا الخضراء.. هتخسي وتقوي مناعتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال فصل الشتاء، ترغب كثير من ربات البيوت في أن تطهي أطعمة تحافظ على صحة أطفالهن، وتأتي في المقدمة الفاصوليا الخضراء، كونها تحتوي على كثير من الفوائد الصحية والفيتامينات التي تقوي الجهاز المناعي، وتساعد على الوقاية من الأمراض المنتشرة خلال هذه الفترة.

ونستعرض أهم المميزات التي يحصل عليها جسم الشخص بعدتناول وجبة الفاصوليا الخضراء، بحسب موقع «onlymyhealth»، وأكدته الدكتور ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«هن».

فوائد تناول الفاصوليا الخضراء في الشتاء

1- الفاصوليا الخضراء من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن المهمة مثل A وC وK، فضلا عن المنجنيز والفولات.

2- تساعد الفاصوليا على تعزيز صحة الأمعاء، إذ تحتوي على كميات كافية من الألياف الغذائية، بالتالي تحمي الجسم من خطر الإصابة بميكروبات الأمعاء المختلفة، بالإضافة إلى تقليل الشعور بالاكتئاب والتوتر.

3- تعزز الفاصوليا الخضراء من الجهاز المناعي، فهي من الأطعمة الغنية بفيتامين C، وهو أحد المصادر المهمة لمضادات الأكسدة القوية.

4- تساعد الفاصوليا على خسارة نسبة كبيرة من الوزن، بسبب السعرات الحرارية البسيطة المتوفرة فيها، ما يجعلها خيارا جيدا للسيدات التي تخشى اكتساب الكثير من الوزن في فصل الشتاء.

أهنمية الفاصوليا الخضراء لمرضى السكري

5- الفاصوليا الخضراء ليست فقط وجبة لذيذة وشهية، إنما أيضا لها عديد من الفوائد المهمة، منها أنها تحمي العين من التعرض للجفاف أو المشكلات المختلفة، إذ تحتوي على فيتامين «أ» الضروري لصحة العين.

6- الفاصوليا من أهم البروتينات النباتية المهمة لمرضى السكري، بسبب الألياف التي تحتويها، بالتالي لا تساعد على تغيير مستوى السكر في الدم على عكس الحيواني، ما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يحرصون على تجنب الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.