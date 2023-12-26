أحداث غير متوقعة.. هذا ما ينتظر مواليد برج العذراء في العام الجديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عام سعيد على برج العذراء، هكذا وصفت خبيرة أبراج شهيرة حياة مواليد برج العذراء في العام المقبل؛ إذ بحسب وصفها يتلقون الدعم ويحققون نجاحات مهمة في 2024 تقودهم إلى مكاسب مادية.

ماذا يحدث لبرج العذراء العام المقبل؟

وقالت خبيرة الأبراج بسنت يوسف، عن مستقبل برج العذراء، خلال تصريحات تلفزيونية: «برج العذراء في 2024 هيكون عنده دعم مادي ومعنوي من الآخرين مكنش لاقيه، وتقدم مهني كبير، وبعد سنين من بطء الأحداث والروتين المتكرر الوضع هيتغير لحركة ونشاط وإيقاع سريع، عنده حرية مالية وعملية، لو عايز يستثمر في مشروع هينجح ويستمر، قد يحصل على ترقية استثنائية أو جائزة بشكل مفاجئ أو تكريم لجهود سابقة، فعام 2024 عام التحرر من القيود، وتحقيق المكاسب، وهيكسب أكتر بمجهود أقل من اللي كان بيعمله قبل كدا».

مفاجأة لبرج العذراء

وينتظر برج العذراء مفاجأة غير متوقعة من أحد الأقارب، إذ قالت خبيرة الأبراج: «أحد المعارف أو الأقارب من الرجال هيكون له دور في تحقيق إنجاز لمواليد العذراء سواء شخصي أو مهني، فضلا عن وجود وفرة مالية ودخل مش هيبقى من مصدر واحد، وأهم الفترات ماديا النصف الثاني من مارس وآخر أسبوع في يونيو وسبتمبر، وعاطفيا السنة دي والسنة الجاية الأحلام في الحبيب هتتحول لواقع، هيبقى في جواز أو حمل أو بداية حب ووارد يشتري بيت أو يسافر أو يرعى أحد الوالدين».