بعد تحذير «الأرصاد» من سقوط أمطار.. 4 أطعمة تساعد على الوقاية من نزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود انخفاض في درجات الحرارة بالساعات الأولى من صباح الغد، وسقوط أمطار غزيرة، ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

وتستعرض «هن» في السطور التالية، أهم الأطعمة التي يجب أن يحرص على تناولها الأشخاص، وتهتم الأمهات بطهيها في فصل الشتاء حتى تحمي أطفالهن من الإصابة بنزلات البرد، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور مجدي بدران خلال حديثه لـ«هن».

أطعمة تحمي الجسم من الإصابة بنزلات البرد

1- الجزر:

يجب على الأمهات بشراء الجزر وجعله ضمن النظام الغذائي لعائلتهن، ويوضع بالسلطة أو يشرب كعصير لذيذ، إذ يساعد على تقوية صحة العين والجهاز المناعي.

2- السبانخ:

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من الفوائد المهمة لصحة الجسم خاصة في فصل الشتاء، وتساعد على الوقاية من فرص الإصابة بسرطان الثدي، فهي غنية بعنصري اللوتين وزياكسانثين، فضلا عن أنها مفيدة للمرأة بفترة الحمل بسبب وجود حمض الفوليك بها.

3- الفلفل والطماطم:

تعتبر الخضروات من الأطعمة التي تعزز الجهاز المناعي، وتخلصه من الأمراض البكترية، وبالتالي حماية الكبد.

4 -الأسماك:

يفضل في الفترات التي يكون فيها تغيرات جوية وأمطار غزيرة، الإكثار من تناول الأسماك، وذلك لما يحتويه من فيتامينات مثل «د»، وذلك لأن الشخص لا يتعرض بشكل مستمر للشمس، وبالتالي يحتاج إلى تعويض ذلك من خلال وجبة السمك المغذية.

أطعمة يجب الابتعاد عنها في فصل الشتاء

وأكد «بدران» لـ«هن»، أنه من الضروري تجنب تناول بعض الأطعمة لأنها تخفض من نسبة المناعة بشكل كبير، ومنها ما يلي:

- المقليات:

ينصح بعدم الإكثار من البطاطس المقلية أو غيرها من المقليات للحفاظ على صحة الجسم.

- النشويات:

تعد من الأمور التي تسبب زيادة كبيرة في الوزن، وبالتالي ظهور مشاكل السمنة وأمراض القلب وسد الشرايين.

- السكريات:

يجب تجنب تناول كميات كبيرة من السكريات لعدم زيادة التهابات المفاصل لدى الشخص.