هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفول بالبيض.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تناول الفول بالبيض خلال الإفطار من الوجبات الغذائية المفضلة لدى العديد من الأشخاص، ويتساءل البعض عن تأثيره على الصحة.

وقال د. أسامة صلاح، أخصائي التغذية، إن البيض يحتوي على فيتامين د، وفيتامين أ، وحمض الفوليك، كما يعد الفول غنياً بالزنك، وتساهم تلك العناصر الغذائية في تحسين صحة جهاز المناعة، وتدعم صحة العظام وتقويها.

وأضاف أخصائي التغذية، أن هناك فوائد متعددة عند تناول الفول بالبيض، وتشمل ما يلي:

1- تحسين الذاكرة.

2- الحفاظ على التركيز وصحة الدماغ.

3- تعزيز صحة الكبد لاحتوائه على مادة الكولين المفيدة.

4- يساعد على نمو الجنين بشكل صحي للحوامل نتيجة وجود حمض الفوليك.

واختتم د. أسامة صلاح حديثه قائلًا، إن الإفراط في تناوله يمكن أن يعطي نتائج عكسية على صحة الجسم، ومن أبرزها المعاناة من عسر الهضم والشعور بالانتفاخات المزعجة، مؤكدًا على ضرورة تجنب تناوله بأي إضافات دهنية إذا كان زيت أو سمن.

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