هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الرنجة والملوحة.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الرنجة والملوحة من الأطعمة الشعبية المفضلة للكثيرين، إلا ان البعض يتناولونها قبل النوم مباشرة ما يسبب بعض المشكلات الصحية.

يقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية، إن الرنجة والملوحة لها تأثيرات سلبية على الجسم، عند تناولها قبل النوم مباشرة، ومنها العطش وصعوبة النوم.

وأضاف لـ«الخليج 365» أن الملوحة والرنجة عند تناولهما قبل النوم مباشرةً يمكن أن تتسببان في ما يلي:

اضطرابات المعدة: حيث يؤدي تناول الأطعمة المالحة قبل النوم مباشرة لعسر الهضم وقرحة المعدة.

ارتفاع ضغط الدم: تناول الأطعمة الغنية بالأملاح يسبب ارتفاع ضغط الدم، خاصةً لمرضى الضغط المزمن.

وأشار إلى أن تناول هذه الأطعمة قبل النوم يمكن أن تسبب حرقانا في الزور نتيجة الملح الزائد والحاجة إلى تناول شرب الماء الكثير، كما أنها تستغرق فترة طويلة حتى يمكن هضمها.

كما قدم عدة نصائح لتجنب أضرار تناول الرنجة والملوحة قبل النوم:

حاول تناول الملوحة والرنجة في وقت مبكر قبل النوم.

تجنب تناول الأطعمة شديدة الملوحة بشكل عام.

تناول الأطعمة الصحية التي تسهل من النوم بشكل سريع مثل الحليب الدافئ والمشروبات الساخنة.

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