فصل مذيعة تركية من عملها.. والسبب فنجان قهوة - ماذا حدث؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قررت قناة "TGRT" التركية الخاصة، فصل المذيعة ميلتم جوناي من عملها، بعدما ظهرت على الهواء مباشرة، وأمامها كوب قهوة "ستاربكس".

وتسببت المذيعة التركية، في موجة من الغضب بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور كوب القهوة أمامها، أثناء تقديمها إحدى نشرات الأخبار.

و"ستاربكس" إحدى الشركات التي يشن عليها متعاطفون مع القضية الفلسطينية حملة، منذ تجدد الصراع بين حركة "حماس" والكيان الصهيوني في 7 أكتوبر الماضي.

ونشرت القناة التركية بيانا رسميا، جاء فيه:" جوناي ظهرت للجمهور خلال البث الإخباري وهي تقدم الأخبار بكوب ستاربكس أمامها".

وتابع البيان: "ووفقا لمبادئ مؤسستنا، يمنع منعا باتا أن يقوم المذيع بالتقديم على قناة TGRT News TV بطريقة من شأنها الترويج لأي شركة، وعليه تم فصل مذيعة الأخبار والمخرج الذي تصرف بشكل مخالف لهذا المبدأ".

وأضاف بيان القناة: "ندرك حساسيات الشعب التركي تجاه غزة، ودفاعه عنها، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء أو نشر مخالف لذلك، وستواصل القناة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة".