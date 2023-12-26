5 علامات ظهورها يدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع الكوليسترول حالة طبية شائعة يمكن أن تسبب الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشكلات الصحية الخطيرة.

ويعد ارتفاع الكوليسترول المضاعف حالة أكثر خطورة، حيث يكون مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ،مرتفعًا بشكل غير طبيعي بالإضافة إلى مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، حسب موقعي «هيلث لاين»، «ويب ميد».

وتوجد عدة علامات تشير إلى ارتفاع الكوليسترول ومضاعفة نسبته في الدم، فور ظهورها أو الشعور بها يجب التوجه للطبيب المختص فورا وإجراء اختبارت وقياس نسبة الكوليسترول.

ويمكن الإشارة إلى أبرز 5 علامات تشير إلى الأمر كالتالي:

2- ألم الصدر: يمكن أن يكون ألم الصدر الشديد علامة على ارتفاع مضاعف في الكوليسترول، والذي يمكن أن يسبب سكتة قلبية مميتة، لذا يجب الانتباه للأمر وعدم تجاهله.

2- ألم في الساقين: يمكن أن يكون ألم الساقين علامة على الإصابة بمرض الشريان التاجي، وهو مرض خطير يسبب ضيق الشرايين في الساقين وضعف الدورة الدموية، ما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، ويرجع ذلك لزيادة نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

3- الدوخة

الدوخة قد تكون كذلك علامة على ارتفاع شديد في الكوليسترول الضار بالجسم ما يؤثر على العين ومستوى الرؤية.

4- اضطرابات الرؤية

قد تكون اضطرابات الرؤية علامة على ارتفاع شديد في الكوليسترول لذا يجب استشارة الطبيب على فور الشعور بها.

5- ألم في الذراعين:

ألم الذراعين الشديد علامة خطيرة، قد تكون دليلا على ارتفاع مضاعف في الكوليسترول الضار، لذا يجب الانتباه واستشارة الطبيب على الفور.

وتوجد أعراض أخرى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع الكوليسترول تتمثل في ما يلي:

التعب الشديد.

ضيق التنفس.

ألم في الفك.

ألم في الرقبة.

السعال.

ضيق التنفس.

الإصابة بنوبة هلع.

الشعور بالغثيان أو القيء.

طرق الوقاية

ويمكن الوقاية من ارتفاع الكولبسترول الضار وتفادي مشكلاته باتباع عدة عادات صحية كما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي.

الابتعاد عن التدخين.

تناول الخضروات الورقية الغنية بالألياف.

تناول الحبوب الكاملة.

الابتعاد عن الدهون المشبعة.

اقرأ أيضًا:

لماذا تختفى عروق بعض الأشخاص عند سحب الدم؟- اعرف السر

يقي من السرطان وأمراض القلب.. مشروب يخفض ضغط الدم ويقوي المناعة

قبل أشهر من الإصابة بسرطان البنكرياس.. الجسم ينذرك بـ 6 أعراض

4 علامات تصدر من المعدة تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

قراءات ضغط الدم - لماذا تكون أعلى في المنزل مقارنة بعيادة الطبيب؟.. اعرف السر