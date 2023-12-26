واقعة مروعة.. طعن رجل حتى الموت في الهند والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرض رجل في الهند ،يبلغ من العمر 29 عامًا، للطعن حتى الموت على يد رجل من الحي الذي يسكن فيه.

وبحسب ndtv، حدث الأمر بسبب نزاع بشأن مبلغ 1500 روبية هندية من المستحقات السابقة في منطقة بنجابي باج غرب دلهي بالهند.

وقالت الشرطة إنه تم انتشال جثة الضحية فينود، الملقب بفينو، من منزله الأول، وكان مصابا بعدة طعنات، فيما ألقي القبض على المتهم.

وبحسب الشرطة، فقد تبين أثناء التحقيق أن فينود دخل في مشاجرة مع محمد عبد الله، الذي يعمل كهربائيا ويعيش في مكان قريب منه.

وقالت الشرطة إنه قبل يوم واحد من الحادث، تشاجر فينود وعبد الله بشأن مبلغ 1500 روبية هندية من المستحقات السابقة.

وذهب فينود إلى منزل عبد الله لكنه لم يجده هناك، ما أثار غضبه ليصرخ في أفراد عائلة عبد الله.

وقال ضابط: "علم عبد الله بسوء سلوك فينود مع أفراد عائلته، وفي اليوم التالي، ذهب إلى منزل فينود وطعنه عدة مرات، ما أدى إلى وفاته على الفور".

وبعد الواقعة، بدأت الشرطة البحث عن عبد الله واعتقلته.