5 أعراض إذا ظهرت عليك دليل على إصابتك بسرطان العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت على جسدك احذرها، لأنها يمكن أن تكون دليل على الإصابة بسرطان العظام، كما

يُمكن أن يَبدأ في أي عظم في الجسم، لكنه يُؤثر بشكل شائع على الحوض أو العظام الطويلة في الذراعين والساقين.

وسرطان العظام أمر نادر الحدوث، حيث يشكل أقل من 1 في % من جميع أنواع السرطان، في الحقيقة، تظهر الأورام العظمية غير السرطانية بشكل أكثر شيوعًا من الأورام السرطانية، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأسباب

سبب معظم سرطانات العظام غير معروف، وقد أُرجع عدد صغير من سرطانات العظام إلى عوامل وراثية، في حين أن البعض الآخر ناجم عن التعرض للعلاج الإشعاعي من السرطان، ويزيد خطر التعرض للإصابة بسرطان العظام في المستقبل.

ويحدث سرطان العظام في أي عظمة في الجسم ولكنه أكثر شيوعًا في العظام الطويلة، مثل عظم الفخد أو الساقين.

وتشمل أعراض العظام بشكل عام ما يلي:

1- ألم العظام.

2- نوزم العظام.

3- كسر العظام.

4- تغيرات في الجلد.

5- ظهور تقرحات بالجسم.

وهناك علامات أخرى تدل على الإصابة بسرطان العظام، وتتمثل في ما يلي:

فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

الإصابة بالحمى.

التعب.

فقدان الشهية.

تغيرات في الملامح، واصفرار البشرة.

وإذا لاحظت أي من هذه العلامات عليك عدم إهمالها والذهاب للطبيب في الحال، للتشخيص.