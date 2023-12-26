6 مشروبات تساعد على تنظيف القولون من السموم​​​​​​​.. مفعولها سحري

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات في القولون تسبب آلاما شديدة لهم، وذلك نتيجة للكثير من الأسباب المختلفة مثل تناول أطعمة غير صحية أو تراكمها في المعدة دون هضمها جيدا، وعدم ممارسة الرياضة بشكل دوري.

وتستعرض «هن» في التقرير التالي، أهم المشروبات الصحية التي تعمل على إزالة السموم المتراكمة في المعدة وتهيج القولون، وذلك بحسب ما ذكره «health line»، وأكده الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بطب قصر العيني بجامعة القاهرة في حديثه لـ«الوطن».

مشروبات تساعد على إزالة السموم من القولون

1- الماء:

تعتبر المياه من المشروبات المهمة للإنسان، إلا أن الكثير من الناس يتغافلون عن تناولها بانتظام، ويفضل شرب 8 أكواب منها بشكل يومي لأن ذلك يعمل على تسهيل عملية الهضم، وبالتالي تطهير القولون باستمرار، بالإضافة إلى أهمية تناول الفاكهة والخضروات التي تحتوي على كمية مناسبة من المياه مثل البطيخ والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

2- مزيج الماء والملح:

يفضل وضع كمية بسيطة من الملح إلى كوب من المياه على الريق، إذ يعمل ذلك على التخلص الفوري من الأطعمة المخزنة في المعدة ولم تهضم جيدا، ويفضل تجربة هذا المزيج مرتين يوميًا.

3- مزيج الليمون مع العسل:

للتخلص من آلام القولون، ينصح بالحصول صباحا وعلى الريق لمزيج الليمون مع العسل وإضافة رشة الملح إليه.

4- الزنجبيل:

يعتبر الزنجبيل من أفضل المشروبات الساخنة، كما أنه ينظف المعدة بشكل جيدا.

5- اليانسون:

يفضل تناول اليانسون، الذي يحمي الجهاز المناعي ويعزز من قوته.

6- مزيج الماء وخل التفاح:

يفضل تناول خليط من خل التفاح مع المياه، ما يخلص القولون من السموم العالقة به.