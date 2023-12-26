في 4 خطوات.. حضري الملوخية الناشفة على طريقة الشيف الشربيني

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الملوخية من أكثر الأطباق المصرية الشهيرة، ويفضل العديد من الأشخاص سواء كبار أو صغار تناولها؛ فهي من الأكلات الشهية، ويمكن لربات المنزل تقديمها في وجبة الغداء أو إعدادها كطبق أساسي في العزومات الكبيرة.

وفي السطور التالية، تقدم «هن»، أسهل الطرق لتحضير الملوخية الناشفة في المنزل، وذلك على طريقة الشيف الشربيني، الذي يقدم أفضل الوصفات البسيطة والمناسبة لميزانية ربات البيوت، من خلال برنامجه «الشيف» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة تحضير الملوخية الناشفة

مقادير تحضير الملوخية الناشفة:

- ملوخية ناشفة.

- مرقة.

- ثوم.

- كزبرة جافة.

- سمنة.

- طماطم.

- ملح.

- فلفل أسود.

- خبز للتقديم.

خطوات تحضير الملوخية الناشفة

الخطوة الأولى:

ابدأي بتجهيز الملوخية الناشفة وضعي معها السمنة مع الثوم والكزبرة وملح وفلفل في وعاء عميق على درجة حرارة متوسطة.

الخطوة الثانية:

ضعي الثوم المفروم في مقلاة ساخنة ثم أضيفي إليه السمن الفلاحي حتى يتغير لونه للأصفر الذهبي.

الخطوة الثالثة:

أحضري وعاء واسعا ثم اسكبي فيه شوربة الدجاج أو اللحم حسب الرغبة، وأضيفي إليه الكزبرة والملح.

الخطوة الثالثة:

بعد مزج الخليط السابق، اتركيها لمدة 10 دقائق مع تقليبها تدريجيا حتى تغلي تماما.

الخطوة الرابعة، بعد الانتهاء من طهيها جيدا، قدميها لأسرتك ساخنة، مع الأرز وقطع الدجاج أو الخبز الطازج حسب الرغبة.