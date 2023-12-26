لايف ستايل

مفاجأة وهتتغير حياتك تماما.. بسنت يوسف تكشف عن توقعات برج الجدي خلال عام 2024

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أوضحت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها لبرج الجدي لعام 2024 خلال استضافتها ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي" مصر

وتابعت بسنت: "تتغير حياة مواليد برج الجدي خلال عام 2024 ".

وأضافت خبيرة التاروت: "يحصل مواليد هذا البرج على مفاجآت سارة".

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا