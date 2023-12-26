مفاجأة وهتتغير حياتك تماما.. بسنت يوسف تكشف عن توقعات برج الجدي خلال عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أوضحت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها لبرج الجدي لعام 2024 خلال استضافتها ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي" مصر

وتابعت بسنت: "تتغير حياة مواليد برج الجدي خلال عام 2024 ".

وأضافت خبيرة التاروت: "يحصل مواليد هذا البرج على مفاجآت سارة".

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.