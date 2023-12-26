فلوس وسعادة وحظ.. بسنت يوسف تكشف عن أبراج تتغير حياتها للأفضل 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حلت خبيرة التاروت بسنت يوسف ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب وكشفت عن الأبراج الأكثر حظا لعام 2024.

وقالت بسنت خلال لقائها ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة mbc مصر: "الأبراج الأكثر حظا في عام 2024، هم الجدي والسرطان والجوزاء".

خبيرة التاروت، أن الأبراج التي ستجني الأموال هم برج الجدي والحمل والثور والدلو، لكن برج الدلو لن يكون المال لديه للدرجة التي تكفيه، كما أن الأبراج الأكثر حظًا عام 2024، هم الجدي والسرطان والجوزاء.

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.