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هل سعر الدولار ينخفض في 2024؟.. خبيرة التاروت بسنت يوسف تتوقع ما سيحدث

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف عن توقعاتها لعام 2024 خلال استضافتها ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر قناة "إم بي سي" مصر

وقالت خبيرة التاروت: "قيمة الدولار في مصر سوف تزيد بشكل طفيف خلال عام 2024.

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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